Если Украина не получит обещанной помощи, то для Путина откроется "дверь для дальнейших действий", предупредил в свою очередь Габриэлюс Ландсбергис. "Оказывается, когда страна Х обещает технику Y, выясняется, что техника Y непригодна, либо ее нужно ремонтировать, и на ее поставку уйдет очень много времени", - говорит литовский министр. Он возмутился, что заголовки СМИ пестрят обещаниями политиков в 2023 году, а на самом деле комплекты вооружений могут быть поставлены Украине не ранее 2027 года.

"Зато у Путина есть надежные друзья. Северокорейцы, иранцы могут поставлять России то, что они обещают. А мы рассказываем красивую историю о том, что боремся на стороне добра, но с поставками иногда получается совсем другая история, - сказал он. - Я очень надеюсь, что те люди, которые принимают решения не предоставлять Украине обещанное, готовятся к следующему этапу войны, потому что он наступит".

Венгрию лишили и другой встречи

Неофициальное совещание министров иностранных дел стран ЕС называется "Гимних" в честь замка в Германии близ Кельна, где прошла первая подобная встреча в 1974 году. Заседания в этом формате позволяют более открыто обсуждать приоритеты внешней политики, говорят в Брюсселе. Эти заседания обычно посвящены стратегическим вопросам, которые министры могут обстоятельно обсудить в спокойной обстановке, и проводят в стране, председательствующей в текущем полугодии в Совете ЕС.

На этот раз Будапешт лишили не только Гимниха, но и возможности провести неформальную встречу министров обороны стран Евросоюза. 30 августа она также пройдет в Брюсселе. Кроме того, сейчас рассматривается отмена совещания министров финансов зоны евро в Будапеште, запланированного на сентябрь, сообщило издание Politico.

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