Ср, 28.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Риге обустроят еще один лесной парк

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Лесной парк
Лесной парк Фото: Evija Trifanova/LETA

Рижский парк Анниньмуйжас определен как третий в городе лесопарк, предусматривают обязательные правила по ведению хозяйства и охране Анниньмуйжского лесопарка, которые в среду, 28 августа, приняла Рижская дума.

До сих пор в Риге было два лесопарка - Межапарк и Марупитский лесопарк (межапарк).

В Анниньмуйжский лесопарк включены Анниньмуйжский лес и парк Вецанниньмуйжас.

Обязывающие правила разработаны для сохранения эстетических, ландшафтных, экологических, культурно-исторических, образовательных и рекреационных ценностей парка.

В разработке обязательных правил задействованы в том числе местные жители. Чтобы выяснить мнение жителей окрестностей Иманты о создании Анниньмуйжского лесопарка, организованы два общественных обсуждения и опрос.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх