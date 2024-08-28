В Латвии доступна услуга паллиативного ухода на дому. Спрос на нее растет

Давис призывает учитывать, что услуга еще сравнительно нова и чтобы обеспечить информированность о ее доступности, необходимо и время, и совместная и целенаправленная работа.

В случаях неясностей или проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе подачи заявления или получения услуги, NVD призывает связываться с центром обслуживания клиентов по бесплатному информационному телефону 80001234 или электронной почте nvd@vmnvd.gov.lv.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года паллиативный уход по месту жительства обеспечивается людям, имеющим решение консилиума врачей стационарного лечебного учреждения 4-го или 5-го уровня о назначении услуги мобильной команды по паллиативному уходу. Пациента, который лечится дома, на консилиум может направить семейный врач или специалист, а если человек находится в больнице, консилиум организует соответствующее лечебное учреждение.

После получения заключения консилиума оформляется направление на получение услуги, а также пациенту предоставляется координатор поставщиков услуг.

Координатор доступен ежедневно 24 часа, в том числе по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

Более подробную информацию о получении оплаченной государством услуги паллиативного ухода по месту жительства пациента и поставщиках услуги можно получить в разделе "Услуги мобильной команды паллиативного ухода по месту жительства пациента" на сайте www.vmnvd.gov.lv.

Всего в 2024 году на обеспечение паллиативного ухода по месту жительства пациента из средств госбюджета планируется выделить 6,7 млн евро.

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