Сейчас паллиативный уход доступен во всех регионах Латвии и к июню этого года он был оказан 850 пациентам, свидетельствуют обобщенные Национальной службой здравоохранения (NVD) данные.
В Латвии доступна услуга паллиативного ухода на дому. Спрос на нее растет
Спустя полгода после включения услуги паллиативного ухода по месту жительства пациента в спектр оплачиваемых государством услуг спрос на нее продолжает расти, сообщили агентству LETA в NVD.
То, что оплаченная государством услуга паллиативного ухода по месту жительства пациента долгожданна и востребована как у пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями, так и у его близких, подтверждает руководитель проектов услуг здравоохранения департамента медицинских услуг NVD Юлия Воропаева, которая отмечает, что ежемесячно потребность в услуге растет.
В первые месяцы введения услуги паллиативный уход по месту жительства получали около 200 пациентов в месяц, а в последние месяцы спрос на него вырос более чем в два раза. В июне уход был обеспечен уже почти 500 пациентам.
Сейчас в самом большом объеме услуга оказывается в Рижском регионе, что объясняется плотной заселенностью. Далее следуют Курземский и Латгальский регионы.
Основатель центра ухода Rūre Кристиан Давис также сделал вывод, что потребность в услуге паллиативного ухода на дому растет - особенно в Курземе, Лиепае, Гробине, Талси и Кулдиге, а также в Даугавпилсе, Резекне, Краславе и Прейли.
Давис призывает учитывать, что услуга еще сравнительно нова и чтобы обеспечить информированность о ее доступности, необходимо и время, и совместная и целенаправленная работа.
В случаях неясностей или проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе подачи заявления или получения услуги, NVD призывает связываться с центром обслуживания клиентов по бесплатному информационному телефону 80001234 или электронной почте nvd@vmnvd.gov.lv.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года паллиативный уход по месту жительства обеспечивается людям, имеющим решение консилиума врачей стационарного лечебного учреждения 4-го или 5-го уровня о назначении услуги мобильной команды по паллиативному уходу. Пациента, который лечится дома, на консилиум может направить семейный врач или специалист, а если человек находится в больнице, консилиум организует соответствующее лечебное учреждение.
После получения заключения консилиума оформляется направление на получение услуги, а также пациенту предоставляется координатор поставщиков услуг.
Координатор доступен ежедневно 24 часа, в том числе по субботам, воскресеньям и праздничным дням.
Более подробную информацию о получении оплаченной государством услуги паллиативного ухода по месту жительства пациента и поставщиках услуги можно получить в разделе "Услуги мобильной команды паллиативного ухода по месту жительства пациента" на сайте www.vmnvd.gov.lv.
Всего в 2024 году на обеспечение паллиативного ухода по месту жительства пациента из средств госбюджета планируется выделить 6,7 млн евро.
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