Год и даже больше. Именно столько можно прождать в очереди к оплаченному государством врачу, что в срочных случаях не выглядит оптимистично. Конечно, предлагается и альтернатива, может быть, даже панацея в сфере современной медицины - частные клиники. И, скорее всего, прекрасную возможность попасть к специалисту использовал бы каждый, у кого возникала бы такая необходимость, если бы не один нюанс - цена.

В публичном пространстве все чаще звучит недоумение в связи с тем, как образуется ценовая политика в отношении практикующих в платных клиниках специалистов. Например, в некоторых частных клиниках первый визит к кардиологу стоит 60 евро, а к дерматологу-аллергологу - все 69 евро. Еще больше вопросов вызывает продолжительность визита. У некоторых специалистов он может длиться всего 10 минут, что вызывает у пациентов обоснованные опасения - хватит ли этого?

Чтобы узнать, как формируется ценовая политика в частных клиниках и регулирует ли кто-нибудь продолжительность визита, мы обратились как в госучреждения, так и в частный сектор.