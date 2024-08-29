Дальнобойная ракетная программа Украины: что о ней известно

Между тем, по заявлениям украинских властей, продолжается разработка новых ракет. "Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и, хотя это трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на поставки ракет от партнеров. Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность", - заверил Владимир Зеленский в конце июля.

Президент еще в 2023 году заявлял, что Украина успешно применила дальнобойное оружие собственного производства на расстоянии 700 километров. В том же году советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял о наличии "экспериментальных образцов" ракетного вооружения, которое может поражать цели на расстоянии 750-1000 километров. О работе над ракетой с дальностью более тысячи километров сообщал и экс-министр обороны Украины Алексей Резников.

О каких ракетах тогда шла речь и выпускаются ли они сейчас, неизвестно. Минобороны отказалось комментировать запрос DW по ракетной программе, сославшись на секретность, но сообщило, что ракетная программа финансируется из госбюджета.

"Сапсан", "Коралл" и проектный "Коршун-2"