В среду вечером в столкновении двух автомобилей на Видземском шоссе в Сигулдском крае один человек погиб и еще несколько получили ранения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Трагическое ДТП в Сигулдском крае: один человек погиб, еще несколько пострадали
Примерно в 17:55 в Кримулдской волости Сигулдского края на 15-м км автодороги А3 произошло столкновение автомобилей VW Golf и Mercedes Benz. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, а еще несколько с полученными травмами были доставлены в медучреждение.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 ДТП, в 17 авариях пострадал в общей сложности 21 человек, в одной, уже упомянутой, есть погибший.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в среду помощь спасателей потребовалась на месте ДТП в Коньской волости Валмиерского края. Там спасатели извлекли из потерпевшего аварию автомобиля человека и передали его Службе неотложной медицинской помощи, а также отключили клеммы аккумулятора автомобиля.
За сутки полиция зафиксировала на дорогах Латвии 418 административных правонарушений, в том числе 187 превышений разрешенной скорости движения и два случая агрессивного стиля управления транспортным средством.
За рулем в нетрезвом состоянии в среду были остановлены четыре водителя транспортных средств. Все они были сильно пьяны, за что предусмотрена уголовная ответственность, свидетельствует обобщенная Госполицией статистика.
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