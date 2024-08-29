Перевернул сапборд и угрожал: отдыхающая рассказала об инциденте с моторной лодкой на озере

В поездку на озеро Циецерес Линда отправилась вместе с семьей. На территории, на которой вдоль берега находилось несколько частных домов, семья остановилась, чтобы передохнуть, однако вскоре из моторной лодки, которая проехала мимо, вылезли люди, которые собирались кататься на водных лыжах.

Линда подумала, что водитель лодки видит ее, так как один раз он уже проехал мимо семьи. Однако поняв, что водитель ее не видит и увеличивает скорость лодки, начала кричать, поднимать весло в воздух и размахивать им. Это не помогло, и Линда опустила весло в воду, чтобы выплыть за пределы траектории движения моторной лодки.

По словам Линды, лодка не врезалась в нее или в дочь, однако попала по краю доски SUP, выбив ее и отправив обеих под воду. Она не знала, как долго дочь была под водой, так как изо рта у нее выходили разные выделения, слизь, но когда она вынырнула, сапборд уже находился на расстоянии от них.

Водитель моторной лодки не предложил помощь, так как видел, что Линда с дочерью забрались на доску собственными силами, а переворот доски он объяснил волнами. В момент, когда женщина звала на помощь, мужчина угрожал "размозжить ей голову".

Теперь Линда с дочерью посещают врачей, чтобы выяснить, насколько серьезными были полученные в воде травмы. Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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