Фото Как будет выглядеть здание Сейма после реконструкции?

После конкурса эскизов будет заключен договор о разработке проекта реконструкции, в ходе которой будут учитываться исторические аспекты здания, отметила спикер. По словам Миерини, в процессе реконструкции могут вскрыться различные культурные слои, поэтому точно рассчитать ее стоимость пока невозможно.

Планируется, что в 2027 году Сейм переедет в здание Банка Латвии и тогда же начнутся предварительные работы по реконструкции здания.

Руководитель консультативного совета по реконструкции здания Сейма, директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце подчеркнула, что реконструкцию нельзя проводить как "евроремонт", а нужно думать о символическом значении здания.

"Нужно избавиться от мрачного впечатления, унылости помещений. Существующий зал заседаний неплох, но заложенный в нем дух не соответствует тому, что мы хотели бы видеть", - сказала она.

Галерея: Визуализация Сейма после ремонта

В конкурсе эскизов участвовали шесть претендентов.

Как отметили в Valsts nekustamie īpašumi, здание Сейма - важный культурный памятник, а также объект критической инфраструктуры.

Здание находится в плохом техническом состоянии, и часть помещений можно использовать только до конца 2027 года, поэтому необходимы комплексные работы по реконструкции и реставрации.

В ходе реконструкции будет также повышена энергоэффективность здания, внедрены современные решения по доступности окружающей среды, расширено общественное пространство.

Как сообщалось, окончательный срок реализации проекта реконструкции и реставрации здания Сейма продлен до 31 декабря 2030 года. Правительство также уточнило распределение выделенных средств по годам, оставив неизменной общую сумму - 34 млн евро.

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