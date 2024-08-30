Чиновник VUGD не уплатил 100 тыс. евро налогов, скрыв выигрыши в азартных играх

IDB получило доказательства того, что чиновник Рижского регионального управления VUGD, подавая в Службу государственных доходов декларацию госслужащего и годовую декларацию о доходах, намеренно не предоставил информацию о доходах в связи с выигрышами в азартные игры и сделках на крупные суммы.

В то же время IDB установило, что чиновник VUGD уклонялся от уплаты налогов, в результате чего Латвия понесла убытки на сумму более 100 тысяч евро.

За первые семь месяцев 2024 года IDB открыло 29 уголовных производств и провело в общей сложности 85 досудебных расследований. В прокуратуру было передано 28 уголовных дел, в рамках которых началось преследование 50 лиц - 31 должностного лица и 19 физических лиц - за 41 уголовное преступление.

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