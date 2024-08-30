По данным местных властей, пять человек погибли и еще 40 получили ранения в результате российского авиаудара по украинскому городу Харькову в пятницу, 30 августа.
Видео ⟩ Россия обстреляла жилой дом и детскую площадку в Харькове. Есть погибшие, среди них ребенок
В Индустриальном районе города загорелся жилой дом, при этом погибли три человека. В Немышлянском районе удар пришелся по детской площадке, где погибла девочка, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Удар, по словам мэра, был нанесен управляемыми авиабомбами. В Индустриальном райне пострадал 12-этажный жилой дом, который загорелся после удара. По предварительной информации, погибли три человека, несколько человек пострадали.
Глава Харьковской администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате одного из ударов было разрушено учебное заведение, а всего ранены не менее 28 человек.
Kharkiv. In the Industrial district, a Russian bomb hits the entrance of a 12-story building. Three people have been reported dead.— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 30, 2024
One more hit occurred in Nemyshlyansky district. A girl was killed on a playground, three people were wounded. pic.twitter.com/78BZphwGhW
💔🙏 The consequences of the Russian attack on a 12-story building in Kharkiv are being published by local channels. pic.twitter.com/q9FkpFNA5H— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 30, 2024
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео пожара в многоэтажном доме после удара РФ, подписав его так: "Этот удар - российской управляемой авиабомбой. Удар, которого бы не было, если бы наши силы обороны могли уничтожать военную авиацию РФ там, где она базируется". Так Зеленский вновь призвал партнеров Украины снять ограничения по использованию дальнобойного оружия.
Подобную мысль высказал премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киеву необходимо разрешить уничтожать военные объекты на территории России, чтобы предотвратить подобные трагедии.
"Сегодня в Харькове. Управляемая Россией авиабомба попала в многоэтажный дом. Десятки раненых, в том числе дети. Спасательные работы продолжаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сообщил Шмыгаль. - Чтобы предотвратить подобные трагедии, Украине необходимо предоставить возможность уничтожать военные объекты на территории России. Это требует большего количества оружия и приверженности партнеров. Мы должны остановить террор и защитить жизни мирных граждан".
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