Видео Россия обстреляла жилой дом и детскую площадку в Харькове. Есть погибшие, среди них ребенок

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео пожара в многоэтажном доме после удара РФ, подписав его так: "Этот удар - российской управляемой авиабомбой. Удар, которого бы не было, если бы наши силы обороны могли уничтожать военную авиацию РФ там, где она базируется". Так Зеленский вновь призвал партнеров Украины снять ограничения по использованию дальнобойного оружия.

Подобную мысль высказал премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киеву необходимо разрешить уничтожать военные объекты на территории России, чтобы предотвратить подобные трагедии.

"Сегодня в Харькове. Управляемая Россией авиабомба попала в многоэтажный дом. Десятки раненых, в том числе дети. Спасательные работы продолжаются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сообщил Шмыгаль. - Чтобы предотвратить подобные трагедии, Украине необходимо предоставить возможность уничтожать военные объекты на территории России. Это требует большего количества оружия и приверженности партнеров. Мы должны остановить террор и защитить жизни мирных граждан".

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