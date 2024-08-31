В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

Нападение на гостей Дня города в Золингене

Неделю назад произошло нападение с ножом на гостей Дня города в Золингене. Тогда сириец убил трех и ранил еще восемь человек.

Сейчас подозреваемый в этом преступлении находится в камере предварительного заключения. Как выяснили журналисты, ранее ему было отказано в предоставлении убежища в Германии, после чего он скрылся. Когда мужчина объявился снова, срок на его выдворение уже истек, поэтому его "перенаправили" в Золинген. В отношении него Федеральная прокуратура ФРГ расследует дело по подозрению в убийстве, покушении на убийство и членстве в экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ).

Проверка мер безопасности

После нападения на пассажиров автобуса в Зигене бургомистр города Штеффен Мюс (Steffen Mues) сделал заявление о том, что концепция по обеспечению безопасности на праздновании Дня города "была в очередной раз внимательно проверена". "Однако решение не отменять городской праздник - тоже знак демократии и свободы", - заявил чиновник.

Посетителям праздника было запрещено иметь при себе ножи. В противном случае им грозил запрет на нахождение на мероприятии.

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