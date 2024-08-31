Высокие цены на электроэнергию в Эстонии в летний период объясняются нехваткой возобновляемых источников энергии в Латвии и Литве, а также повреждением силового кабеля EstLink 2 в начале года, сообщили эксперты в области энергетики эстонскому общественному СМИ err.ee. Об этом сообщает портал tv3.lv.
Эстонский эксперт упрекает Латвию и Литву в высоких ценах на электроэнергию
Если производители возобновляемых источников энергии не смогут покрыть потребность стран Балтии в электроэнергии, то цена на электроэнергию "поднимется до небес", заявили эксперты-энергетики, комментируя дорогие цены летом на электроэнергию в Эстонии.
Цены на электроэнергию в Эстонии этим летом считаются "чрезвычайно высокими": вечером в четверг, 29 августа, цена на электроэнергию в Эстонии поднялась выше 400 евро за мегаватт-час. Высокой считается и среднесуточная цена - 128,4 евро за мегаватт-час. В пятницу, 30 августа, средняя цена была на три евро выше, сообщают СМИ.
Комментируя высокие цены, член правления Eesti Energia и эксперт по энергетике Эйнари Кисел отметил, что одной из причин является повреждение в начале года подводного силового кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию.
Но "это еще и потому, что Латвия и Литва находятся в том же ценовом диапазоне, что и Эстония. А поскольку возобновляемых источников энергии не хватает, особенно в Латвии, эстонские производители электроэнергии покрывают свой спрос на электричество. Чтобы покрыть этот дефицит, они запускают сланцевые и газовые электростанции, которые значительно дороже возобновляемой энергии", - пояснил Кисел.
Говоря об объемах производства возобновляемой энергии в Эстонии, Эйнари Кисел отметил, что бывают дни, когда ветровая и солнечная энергия покрывают весь спрос в стране.
"Мы должны больше смотреть на Латвию, где этих возможностей недостаточно. Излишки электроэнергии Эстонии тогда просто пойдут в Латвию и Литву", - сказал Кисел.
Член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсонс также назвал причиной высокой цены на электроэнергию повреждение кабеля EstLink2, но напомнил, что летние месяцы обычно являются "временем поддержания мощности в производственных секторах".
На прошлой неделе цена на электроэнергию в Эстонии была высокой, особенно по вечерам, когда наблюдается большое количество частных подключений.
"В случае нехватки возобновляемой энергии, особенно в вечерние часы пик, цену устанавливают более дорогие производители энергии из ископаемого топлива", - отметил Алликсонс.
По оценкам эстонских энергетических экспертов, осенью цены на электроэнергию могут снизиться, поскольку тогда ожидается завершение ремонта поврежденного подводного силового кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию.
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