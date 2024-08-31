Эстонский эксперт упрекает Латвию и Литву в высоких ценах на электроэнергию

Если производители возобновляемых источников энергии не смогут покрыть потребность стран Балтии в электроэнергии, то цена на электроэнергию "поднимется до небес", заявили эксперты-энергетики, комментируя дорогие цены летом на электроэнергию в Эстонии.

Цены на электроэнергию в Эстонии этим летом считаются "чрезвычайно высокими": вечером в четверг, 29 августа, цена на электроэнергию в Эстонии поднялась выше 400 евро за мегаватт-час. Высокой считается и среднесуточная цена - 128,4 евро за мегаватт-час. В пятницу, 30 августа, средняя цена была на три евро выше, сообщают СМИ.

Комментируя высокие цены, член правления Eesti Energia и эксперт по энергетике Эйнари Кисел отметил, что одной из причин является повреждение в начале года подводного силового кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию.