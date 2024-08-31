С субботы в Риге прекращают существование четыре основные школы

В начале года Рижская дума приняла решение о ликвидации Рижской белорусской основной школы имени Янки Купалы и присоединении ее к Рижской средней школе №86.

Рижская Восточная основная школа упразднена, а общеобразовательные программы переданы Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга.

Ликвидирована также Рижская основная школа Балтмуйжас, а ее общеобразовательные программы переданы Рижской Ильгюциемской основной школе.

Рижская основная школа имени Сергея Жолтока также упраздняется, а общеобразовательные программы передаются в Рижскую 93-ю среднюю школу.

С завтрашнего дня Рижская средняя школа № 75 продолжит работу в качестве основной школы.

Со следующего года эта участь постигнет еще шесть столичных средних школ - Рижскую среднюю школу № 15, Рижскую среднюю школу № 47, Рижскую среднюю школу № 86, Рижскую среднюю школу № 89, Рижскую среднюю школу Анниньмуйжас и Рижскую Кенгарагсскую среднюю школу.

Также с сегодняшнего дня ликвидировано дошкольное учреждение Saulespuķe, которое присоединилось к Рижской Даугавской основной школе.

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