Кремль реализует сложную информационную кампанию, чтобы оправдать падение рейтинга российского диктатора Владимира Путина, которое произошло после вторжения ВСУ в Курскую область, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Американские аналитики указывают на то, что российские государственные социологические агентства признают определенный рост недовольства в российском обществе по отношению к Путину и властям, принимая во внимание вторжение Украины в Курскую область.
Фонд "Общественное мнение" 30 августа опубликовал результаты проведенного пять дней назад опроса. В ходе опроса выяснилось, что 28% респондентов были возмущены или недовольны действиями российских властей в течение последнего месяца. По данным экспертов, это больше, чем 25% и 18% опрошенных, как было в ходе опросов 11 августа и 28 июля, соответственно.
Респонденты не выражали такого высокого уровня недовольства даже в опросе, проведенном в ноябре 2022 года, первом после непопулярной частичной мобилизации.
В свою очередь Всероссийский государственный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что с 12 по 18 августа рейтинг Путина упал на 3,5 процентных пункта до 73,6%. ISW отмечает, что это рекордное падение с начала войны, что отмечают даже кремлевские социологи.
В период с 19 по 25 августа рейтинг Путина продолжил падение - на 1,2% до 72,4%.
"Эти опросы, проведенные российскими государственными социологическими агентствами, не показывают особенно сильного недовольства и не являются надежным отражением реальных общественных настроений", - добавляют аналитики ISW.
Впрочем, опросы фактически свидетельствуют о том, что и Кремль признает, что ему нужно необходимо понять рост общественного недовольства, выросший после вторжения Украины в Курскую область. Эксперты добавляют, что Кремль, очевидно, надеется, что оградит российские власти от обвинений в том, что они игнорируют озабоченность населения Украины по поводу украинского вторжения.
"Кремль, похоже, начал тщательно продуманную информационную кампанию, направленную на то, чтобы оправдать перед внутренней аудиторией, почему Россия продолжает наносить удары на востоке Украины, но фактически никак не реагирует на то, что происходит внутри России - в Курской области. Ограниченное признание недовольства может быть частью этой кампании", - отмечает ISW.
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