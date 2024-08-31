Американские аналитики указывают на то, что российские государственные социологические агентства признают определенный рост недовольства в российском обществе по отношению к Путину и властям, принимая во внимание вторжение Украины в Курскую область.

Фонд "Общественное мнение" 30 августа опубликовал результаты проведенного пять дней назад опроса. В ходе опроса выяснилось, что 28% респондентов были возмущены или недовольны действиями российских властей в течение последнего месяца. По данным экспертов, это больше, чем 25% и 18% опрошенных, как было в ходе опросов 11 августа и 28 июля, соответственно.

Респонденты не выражали такого высокого уровня недовольства даже в опросе, проведенном в ноябре 2022 года, первом после непопулярной частичной мобилизации.

В свою очередь Всероссийский государственный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что с 12 по 18 августа рейтинг Путина упал на 3,5 процентных пункта до 73,6%. ISW отмечает, что это рекордное падение с начала войны, что отмечают даже кремлевские социологи.

В период с 19 по 25 августа рейтинг Путина продолжил падение - на 1,2% до 72,4%.