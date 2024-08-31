Украина использует западные технологии и финансы для нанесения сотен дальних ударов по территории России. И это несмотря на то, что союзники по НАТО по-прежнему отказываются давать Киеву разрешение на удары по России поставляемыми ими боеприпасами — в основном из-за опасений эскалации.
Украина атакует Россию дронами с помощью западных технологий. Как ей это удается?
Это перевод репортажа корреспондентов Би-би-си, оригинальный текст на английском языке можно прочитать здесь.
Украина активизировала свои дальние удары по территории России в течение последних нескольких месяцев, запуская десятки беспилотников одновременно по стратегическим целям — авиабазам, нефтехранилищам, складам боеприпасов и командным центрам.
Украинские компании производят сотни дронов-камикадзе в месяц, их себестоимость в разы меньше, чем у аналогичных беспилотников на Западе.
Представители одной из этих компаний рассказали Би-би-си, что их дроны наносят значительный ущерб российской военной экономике при относительно небольших затратах.
Компания Terminal Autonomy была основана менее чем полтора года назад. Сейчас она производит в месяц более сотни беспилотников большой дальности AQ400 Scythe с дальностью полета 750 км и сотни беспилотников меньшей дальности AQ100 Bayonet.
Эти дроны делаются из дерева и собираются на бывших мебельных фабриках в Украине.
Франсиско Серра-Мартинс, бывший инженер австралийской армии, создал компанию вместе с украинским соучредителем при финансовой поддержке США. Это одна из как минимум трех компаний, которые сейчас массово производят дроны в Украине.
Серра-Мартинс называет эти дроны «по сути летающей мебелью — мы собираем ее, как IKEA».
На сборку фюзеляжа уходит около часа, еще полчаса — на установку электроники, двигателя и взрывчатки.
Цена дрона Bayonet — несколько тысяч долларов, а российская ракета ПВО, используемая для защиты от него, может стоить более миллиона долларов.
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Эффективность дронов связана не только с их дешевизной.
Palantir, крупная американская компания по анализу больших массивов данных, одной из первых стала помогать Украине после начала полномасштабной войны. Она начала с предоставления программного обеспечения для повышения скорости и точности артиллерийских ударов. Теперь она дала Украине новые инструменты для планирования дальних ударов дронами.
Британские инженеры из Palantir совместно с украинскими коллегами разработали программу для генерации и наложения на карту наилучших маршрутов достижения цели. Palantir дает понять, что не участвует в военных операциях, но помогла обучить более тысячи украинцев использованию своего программного обеспечения.
Би-би-си ознакомилась с принципами работы ПО. Используя потоки данных, программа может строить картограмму, на которой отображены российские системы ПВО, радары и радиоэлектронные глушители. Конечный продукт похож на топографическую карту.
Чем плотнее контуры линий, тем сильнее противовоздушная оборона. Локации уже были определены Украиной с помощью коммерческих спутниковых снимков и сигнальной разведки.
Луис Мосли из компании Palantir говорит, что программа помогает Украине обойти российские системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, чтобы добраться до цели.
«Понимание и визуализация того, как это выглядит на всем пространстве боевых действий, очень важны для оптимизации этих миссий», — говорит он.
Выполнение дальних ударов беспилотниками координируется разведывательными службами Украины, которые работают в условиях секретности. Но Би-би-си стали известны некоторые детали из других источников.
В ходе одной миссии могут быть запущены десятки беспилотников — до 60 на одну цель.
Атаки в основном совершаются ночью. Большинство беспилотников сбиваются. Цели достигают порой всего 10%. Некоторые беспилотники даже сбиваются по пути дружественным огнем — собственными средствами ПВО Украины.
Украине пришлось разработать способы борьбы с российскими электронными помехами. Беспилотник Scythe компании Terminal Autonomy использует визуальное позиционирование — прокладывает курс и опознает местность с помощью искусственного интеллекта. Участие пилота в этом случае не требуется.
Программное обеспечение Palantir прокладывает оптимальные маршруты. По словам Серра-Мартинса, запуск большого количества беспилотников — это ключ к тому, чтобы перегрузить и истощить российскую противовоздушную оборону. Также важно, чтобы беспилотники были дешевле ракет, пытающихся их сбить, или целей, которые они пытаются поразить.
Профессор Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб (RUSI) говорит, что атаки беспилотников дальнего радиуса действия со стороны Украины ставят Москву перед дилеммой. Хотя у России много средств противовоздушной обороны, она все равно не может защитить всё.
Профессор Бронк подчеркивает, что дальние удары Украины показывают простым россиянам, что «государство не может защитить их полностью и что Россия уязвима».
Украинские беспилотники замечались на расстоянии более 1000 км (620 миль) от границы с Украиной. Их сбивали над Москвой.
Но основное внимание уделяется военным объектам. За последние несколько месяцев было поражено пять российских авиабаз.
Профессор Джастин Бронк говорит, что нанесение ударов по российским авиабазам пока что является единственным эффективным способом, которым Украина может ответить на российские управляемые авиабомбы.
Это заставило Россию переместить самолеты на более отдаленные базы и снизить частоту атак.
Украина явно считает, что может добиться большего с помощью дальнобойного западного оружия. Но пока союзники не соглашаются на просьбы Киева.
В Вашингтоне и Берлине все еще сохраняется страх, что это может еще больше втянуть Запад в конфликт. Но это не мешает западным компаниям и финансистам помогать Киеву.
Украине, убежденной в том, что перенос войны на территорию России — это ключ к победе, по-прежнему приходится полагаться на собственные силы.
Франсиско Серра-Мартинс также считает, что западные производители все еще «совершенно не готовы» к ведению войны высокой интенсивности — они производят гораздо меньше оружия дальнего радиуса действия при гораздо более высокой стоимости. По его словам, Украине просто нужно «много неидеальных, но работающих систем».
Би-би-си поговорила с одной украинской компанией, которая уже разрабатывает новую крылатую ракету, по крайней мере в 10 раз более дешевую, чем британская ракета Storm Shadow.
И несмотря на опасения Запада, Украина планирует усилить удары по России. «То, что вы видите сейчас, — ничто по сравнению с тем, что вы увидите к концу года», — говорит Франсиско Серра-Мартинс.