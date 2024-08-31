Украина атакует Россию дронами с помощью западных технологий. Как ей это удается?

Серра-Мартинс называет эти дроны «по сути летающей мебелью — мы собираем ее, как IKEA».

На сборку фюзеляжа уходит около часа, еще полчаса — на установку электроники, двигателя и взрывчатки.

Цена дрона Bayonet — несколько тысяч долларов, а российская ракета ПВО, используемая для защиты от него, может стоить более миллиона долларов.

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Эффективность дронов связана не только с их дешевизной.

Palantir, крупная американская компания по анализу больших массивов данных, одной из первых стала помогать Украине после начала полномасштабной войны. Она начала с предоставления программного обеспечения для повышения скорости и точности артиллерийских ударов. Теперь она дала Украине новые инструменты для планирования дальних ударов дронами.

Британские инженеры из Palantir совместно с украинскими коллегами разработали программу для генерации и наложения на карту наилучших маршрутов достижения цели. Palantir дает понять, что не участвует в военных операциях, но помогла обучить более тысячи украинцев использованию своего программного обеспечения.

Би-би-си ознакомилась с принципами работы ПО. Используя потоки данных, программа может строить картограмму, на которой отображены российские системы ПВО, радары и радиоэлектронные глушители. Конечный продукт похож на топографическую карту.

Чем плотнее контуры линий, тем сильнее противовоздушная оборона. Локации уже были определены Украиной с помощью коммерческих спутниковых снимков и сигнальной разведки.