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Ищите себя на фото Юрмала гудит: праздник Каугури и слет ретроавтомобилей

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В субботу, 31 августа, несмотря на довольно прохладную погоду, в Юрмале горячо - сотни людей пришли на праздник Каугури, а также, чтобы понаблюдать за уже 25-м слетом любителей ретроавтомобилей. Смотрите фото и видео с места событий и ищите себя!

Концерты, ярмарки, парад ретроавтомобилей и даже лазерное шоу - такова дневная программа праздника Каугури, который проходит по всей улице Таллинас в Юрмале.

Видео: В Юрмале отмечают праздник Каугури

Видео: В Юрмале прошел слет любителей ретроавтомобилей

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