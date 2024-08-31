В субботу, 31 августа, несмотря на довольно прохладную погоду, в Юрмале горячо - сотни людей пришли на праздник Каугури, а также, чтобы понаблюдать за уже 25-м слетом любителей ретроавтомобилей. Смотрите фото и видео с места событий и ищите себя!
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Ищите себя на фото ⟩ Юрмала гудит: праздник Каугури и слет ретроавтомобилей
Концерты, ярмарки, парад ретроавтомобилей и даже лазерное шоу - такова дневная программа праздника Каугури, который проходит по всей улице Таллинас в Юрмале.
Видео: В Юрмале отмечают праздник Каугури
Видео: В Юрмале прошел слет любителей ретроавтомобилей