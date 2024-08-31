Ищите себя на фото Юрмала гудит: праздник Каугури и слет ретроавтомобилей

В субботу, 31 августа, несмотря на довольно прохладную погоду, в Юрмале горячо - сотни людей пришли на праздник Каугури, а также, чтобы понаблюдать за уже 25-м слетом любителей ретроавтомобилей. Смотрите фото и видео с места событий и ищите себя!