Американская компания по ошибке поставила секретные технологии в Россию и Китай

По данным агентства, RTX Corp. добровольно сообщила о нарушениях, которые, по словам представителей компании, были связаны с "неправильной классификацией товаров оборонного назначения согласно Международным правилам торговли оружием".

Компания также согласилась выплатить штраф, чтобы правительство США сняло обвинения в нарушении экспортного контроля путем передачи секретных технологий противникам США.

Между тем, по данным Bloomberg, дочерняя компания RTX не соблюдала правила экспортного контроля США, что привело к ситуации, когда секретные технологии оказались в Китае. В некоторых случаях технология была возвращена в США, где ее внесли в черный список военных авиационных систем.

"В одном случае несанкционированный экспорт помог врагам раскрыть конструкцию частей системы контроля окружающей среды для военных самолетов F/A-18 E/F Super Hornet и EA-18G Growler", - пишет Bloomberg.

Утверждается, что нарушения в основном были выявлены у компании Rockwell Collins Inc., производителя аэрокосмической техники. Позже она была приобретена предшественником RTX, United Technologies Corp.

Ожидается, что RTX использует не менее 100 миллионов долларов на укрепление своих программ по соблюдению нормативов.

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