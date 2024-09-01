Столтенберг назвал наступление ВСУ под Курском легитимным

Наступление ВСУ под Курском

В то же время он опроверг утверждения Кремля о том, что НАТО была в курсе готовящегося наступления Украины на территории РФ. "Украина не обсуждала заранее с НАТО свои планы по наступлению в Курской области, - заверил он. - С этой точки зрения НАТО не играла в нем никакой роли".

С 6 августа ВСУ ведут наступательную операцию в Курской области РФ. По данным главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, на данный момент под контролем Украины находятся1300 квадратных километров территории РФ. Судя по всему, во время наступления в Курской области было задействовано и западное оружие, пишет Welt am Sonntag. В частности, речь идет о немецких БМП Marder, танках Challenger из Великобритании, а также американской системе залпового огня HIMARS.

О поставках западного оружия Украине

"Я приветствую четкое обязательство Германии оставаться крупнейшим военным донором в Европе и в то же время вторым по величине донором в мире для Украины", - заявил Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что западные союзники должны увеличить поддержку Украины, чтобы она смогла отразить российское вторжение.

Ранее на фоне проблем с федеральным бюджетом в Германии разгорелась политическая дискуссия о возможности продолжать поддержку Украины в том же или увеличенном объеме. В этой связи канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заверил, что объемы помощи Киеву сокращаться не будут. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. И мы будем оказывать самую масштабную поддержку Украине в Европе в национальном плане", - заявил он.

Со своей стороны глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на полях встречи министров иностранных дел стран ЕС 29 августа пообещала, что Берлин до конца года предоставит Киеву еще четыре системы ПВО IRIS-T, а также ЗСУ Gepard.

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