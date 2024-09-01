Ринкевич поздравил Латвию с Днем знаний: мы учимся для лучшей и интересной жизни

В своем поздравлении президент отметил, что День знаний - это начало чего-то нового. Для всех - детсадовцев, школьников, студентов, учителей, родителей, бабушек и дедушек. Для всех, кто начинает или продолжает учиться читать, углубляться, понимать, исследовать, для всех, кто учится учиться.

Ринкевич подчеркнул, что мы учимся для лучшей и интересной жизни, для лучшей Латвии и лучшего мира. В любом возрасте знания ведут к процветанию и настоящей уверенности в себе.

В то же время, как отметил президент, работа каждого учителя продолжается и после того, как отзвенел школьный звонок и ученики разошлись по своим делам. Преподавание - это образ жизни, работа для души, а для настоящего учителя - истинное призвание в жизни, сказал Ринкевич, отметив, что так и должно быть, "потому что только со страстью можно выполнять эту работу".

В День знаний Ринкевич выражает благодарность каждому латвийскому педагогу в детских садах, школах и университетах. Президент благодарит их за энтузиазм и трудолюбие, за их миссию - быть примером для подражания и источником вдохновения для каждого.

"Как вы помните своих учителей, так и ваши нынешние ученики будут помнить вас. Я желаю, чтобы это были яркие, веселые и приятные воспоминания", - добавил президент.

Президент желает, чтобы этот День знаний стал началом пути к новым и важным целям, а беспокойство перерастало в мотивацию.

Ринкевич также желает, чтобы новые знания делали нас смелее и счастливее, и чтобы "новый учебный год был прекрасным и еще более зеленым".

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