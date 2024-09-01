Коллега в рабочее время употребляет алкоголь. Что делать?

"Даже сложно оценить, пил ли он, так как запаха алкоголя нет, но по движению и речи видно, что что-то не то", - пишет Инара.

Глава отдела по поддержке клиентов Государственной трудовой инспекции Даце Свитриня указывает, что ни трудовое законодательство, ни нормативные акты о безопасности труда не регулируют такие ситуации и не предусматривают, как поступать в таких случаях.

Однако за рабочий порядок в учреждении отвечает работодатель, поэтому он должен установить во внутренних нормативных актах, что могут и чего не могут делать работники. В случае нарушения работник должен сообщать работодателю, а тот - реагировать на эти сообщения.

"Работодатель может обратиться к работникам, которые находятся в алкогольном опьянении или употребляют алкоголь. В первую очередь можно потребовать объяснений от трудоустроенного, а также принять решение о наказании - выговоре, если это происходит в первый раз. Кроме того, работодатель может отправить трудоустроенного в медучреждение - для того, чтобы установить уровень концентрации алкоголя в крови".

Впрочем, в принудительном порядке отправлять сотрудник в медучреждение нельзя.

Если ситуация становится критической и ставит под угрозу рабочий порядок, можно вызвать муниципальную полицию, в распоряжении которой есть алкометры. Если такие случаи повторяются, то это считается грубым нарушением, и работодатель может принять решение о прекращении трудовых отношений.

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