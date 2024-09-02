В новом учебном году реорганизованы или ликвидированы 11 учебных заведений

Принято четыре решения об изменении уровня образования в учебных заведениях. Начальная школа "Земите" в Тукумском крае преобразована в дошкольное образовательное учреждение "Земите", а Церская основная школа - в Церскую начальную школу. Начальная школа Пурес реорганизована путем упразднения структурного подразделения в Яунсати.

Также принято решение об изменении уровня образования в Рижской средней школе № 75. С этого учебного года изменились названия и других рижских школ. Например, Рижская средняя школа № 41 теперь будет Рижской средней школой имени Яниса Штейнхауэра, Пушкинский лицей переименован в Рижский лицей имени Броце, а Рижская средняя школа № 93 - в Дарзциемскую среднюю школу.

Шесть учебных заведений не откроют свои двери в день начала нового учебного года. В Цесисском крае Лигатненское дошкольное образовательное учреждение присоединено к Средней школе молодых лидеров, Спарская основная школа присоединена к Райскумской основной школе имени Александра Биезиньша, а Сталбская основная школа ликвидирована с разделением учреждения и его структурных подразделений между двумя другими учреждениями.

Дошкольное учреждение "Рукиши" в Добельском крае присоединено к Бенской основной школе, а детский сад "Гайсминя" в Южнокурземском крае - к детскому саду "Дзирнавиняс".

В этом году в День знаний впервые откроет свои двери рижское дошкольное образовательное учреждение "Аусеклитис".

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