Вечером в воскресенье, 1 сентября, во время пожара в садовом домике в Прейли погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Трагический пожар в Прейли: погиб человек
Днем в воскресенье спасатели отправились в Малпилсскую волость Сигулдского края, где в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома горела оставленная без присмотра подгоревшая еда.
При попытке потушить пожар пострадал один человек.
В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Среди пострадавших - два пешехода и четыре велосипедиста.
Всего за день в стране было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия.
За день полиция выявила 382 административных правонарушения на дорогах, в том числе 195 нарушений скоростного режима и один случай агрессивного вождения.
Задержаны восемь пьяных водителей и один в состоянии наркотического опьянения, заведено четыре уголовных дела.
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