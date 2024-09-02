ФОТО Брэд Питт вышел в свет с новой подругой

Питт посетил Венецианский кинофестиваль в обществе 34-летней Инес де Рамон, дизайнера ювелирных украшений.

Разговоры об отношениях между ними ходили около двух лет назад, но только сейчас они стали публичной парой.

Инес де Рамон с 2019 по 2022 год была замужем за актером Полом Уэсли, известным по роли в "Дневниках вампира".

На фестивале также присутствовала бывшая жена Питта актриса Анджелина Джоли. До сих пор продолжается их бракоразводный процесс. У супругов шестеро детей.

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