Американский актер Брэд Питт (60 лет) впервые появился на красной дорожке со своей новой возлюбленной.
ФОТО ⟩ Брэд Питт вышел в свет с новой подругой
Питт посетил Венецианский кинофестиваль в обществе 34-летней Инес де Рамон, дизайнера ювелирных украшений.
Разговоры об отношениях между ними ходили около двух лет назад, но только сейчас они стали публичной парой.
Инес де Рамон с 2019 по 2022 год была замужем за актером Полом Уэсли, известным по роли в "Дневниках вампира".
На фестивале также присутствовала бывшая жена Питта актриса Анджелина Джоли. До сих пор продолжается их бракоразводный процесс. У супругов шестеро детей.
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