Новые школы и сады в Латвии строятся без убежищ: не согласованы необходимые нормативы

Подвалы не предусмотрены ни в строящемся детском саду в Ропажском крае, ни в двух детских садах в Марупском крае, которые тоже находятся на стадии проектирования.

В одной новой школе в Марупском крае, которую планируется возвести в рамках частного партнерства, подвал предусмотрен. В случае необходимости его можно будет использовать и как убежище.

Не планируется построить укрытие и в новой начальной школе в Межапарке, строительство которой летом поддержала Рижская дума. Проектирование осуществлялось несколько лет назад, и теперь с ним уже ничего нельзя сделать, пояснил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс. "Но можно, например, построить убежище рядом или приспособить другое здание, которое находится неподалеку", - добавил он.

Из трех стран Балтии только Литва приняла закон об обустройстве убежищ в новых зданиях. Законопроект с таким же требованием в Латвии застрял. Главным камнем преткновения стала необходимость создания укрытий в многоквартирных домах - новые проекты из-за этого могут подорожать.

После заседания комитета по гражданской безопасности и системе управления катастрофами законодатели утверждают, что лед тронулся, и обещают представить законопроект в течение нескольких месяцев. При этом уже известно, что из бюджета он больших денег не потребует: средства будут найдены за счет пересмотра финансирования из еврофондов - это может быть 7-9 млн евро. Финансирование будет направлено на устранение недостатков в местах, которые уже предназначены для обустройства убежищ.

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