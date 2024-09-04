Зыгарь: "Я использую Ригу и Юрмалу в качестве машины времени"

"Я надеюсь, что буду понят правильно, но в летние месяцы Юрмала превращается в особенное пространство, где можно неожиданно встретить огромное количество людей, которые ещё совсем недавно жили в Москве. Возникает такой пузырь, в котором обитают самые разные и интересные люди. В целом можно сказать, что я использую Ригу и Юрмалу в качестве машины времени - я вернулся на три года назад, чтобы пообщаться с какими-то людьми, с которыми раньше жил в одном пространстве в Москве", - говорит Зыгарь в интервью LSM+.