Российский писатель и журналист Михаил Зыгарь недавно посетил Ригу, провёл встречу со своими читателями, представил новую книгу "Война и наказание" и дал небольшое интервью LSM+.
Зыгарь: "Я использую Ригу и Юрмалу в качестве машины времени"
"Я надеюсь, что буду понят правильно, но в летние месяцы Юрмала превращается в особенное пространство, где можно неожиданно встретить огромное количество людей, которые ещё совсем недавно жили в Москве. Возникает такой пузырь, в котором обитают самые разные и интересные люди. В целом можно сказать, что я использую Ригу и Юрмалу в качестве машины времени - я вернулся на три года назад, чтобы пообщаться с какими-то людьми, с которыми раньше жил в одном пространстве в Москве", - говорит Зыгарь в интервью LSM+.
В октябре 2022 года Минюст России внёс Зыгаря в список СМИ - "иностранных агентов", в апреле 2024 года МВД РФ объявило его в розыск, а 23 июля 2024 года Басманный суд Москвы вынес заочный приговор Зыгарю по уголовному делу о распространении "фейков" - 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
В Ригу Зыгарь приехал в том числе для презентации своей последней на данный момент книги - "Война и наказание: как Россия уничтожала Украину". Книга рассказывает об агрессии России против Украины, и в ней автор анализирует, почему стала возможна война России против Украины.
Зыгарь отмечает, что в первую очередь книга была опубликована на английском и немецком - в Америке, Англии и Германии. Этой осенью в разных европейских странах будут выходить переводы на шведском, польском, норвежском и болгарском языках.
Совсем недавно у Михаила Зыгаря умерла мама, но из-за приговора по уголовному делу писатель не смог приехать в Москву на похороны. "Я не был на похоронах. Мне кажется, что это какая-то моя личная боль. Но мне правда кажется, что это не самое страшное из того, что делает российское государство.
Много лет в полушутку российские журналисты называли режим Путина "кровавый режим". Сейчас это уже перестало быть полушуткой. Это в буквальном смысле кровавый режим. Каждый день огромное количество людей умирает, их убивают. Невозможно себе представить, чтобы режим был кровавым, а вот в этом месте он был бы плюшевым".
По словам Зыгаря, он уже заканчивает свою следующую книгу, которая будет про распад Советского Союза. "Во-первых, мы теперь видим, что Советский Союз если и распался, то не для всех и не во всех головах. Во многих головах это всё продолжается".
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