Фото Президент Албании прибыл в Латвию с государственным визитом

В ходе визита, который завершится в среду, 4 сентября, президент Албании встретится с высшими должностными лицами Латвии - президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Ринкевич и Бегай на уже состоявшейся встрече обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность, поддержку Украины и вопросы расширения Евросоюза.

В рамках визита президент Албании также посетит Адажскую военную базу, где встретится с военнослужащими албанского контингента в составе многонациональной боевой группы НАТО в Латвии.

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