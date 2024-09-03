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Фото Президент Албании прибыл в Латвию с государственным визитом

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Албании Байрам Бегай
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Албании Байрам Бегай Фото: Ieva Leiniša/LETA

Во вторник, 3 сентября, президент Албании Байрам Бегай и его супруга Арманда Бегай прибыли в Латвию с государственным визитом, сообщает президентская канцелярия.

В ходе визита, который завершится в среду, 4 сентября, президент Албании встретится с высшими должностными лицами Латвии - президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней.

Ринкевич и Бегай на уже состоявшейся встрече обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность, поддержку Украины и вопросы расширения Евросоюза.

В рамках визита президент Албании также посетит Адажскую военную базу, где встретится с военнослужащими албанского контингента в составе многонациональной боевой группы НАТО в Латвии.

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