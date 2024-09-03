Латвийский миллионер прокомментировал слухи о возможных отношениях с дочерью Агнесе Зелтини

Журнал Kas Jauns в номере от 20 августа писал: "Ходят слухи, что у Янсоне появился новый очень богатый жених, у которого с ней разница в возрасте всего 12 лет. Называют имя миллионера Мартиньша Ямонтса, с которым Марию также связывает недавно созданная компания".

Сейчас издание получило информацию от самого Мартиньша Ямонтса, который категорически заявляет, что "эти слухи не соответствуют действительности", а также просит отозвать их.

Янсоне объявила о своем разводе через социальные сети. Чета Янсонов была вместе 13 лет, а узаконили они свои отношения в конце 2019 года. В 2012 году у них родилась дочь Мила Ясмина, а в 2020 году - сын. Также у Интса Янсона трое детей от двух предыдущих отношений.

Больше - в журнале Kas Jauns от 3 сентября!

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