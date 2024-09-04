Два человека погибли в результате пожара, произошедшего ночью в Мадоне, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Трагедия в Мадоне: в пожаре погибли два человека
Около часу ночи в VUGD поступила информация о том, что в Мадоне горит жилой дом.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что дом горит открытым пламенем, а крыша обрушилась.
Первый этаж здания горел на площади 200 квадратных метров, а крыша - еще на 200 квадратных метров. В течение трех часов распространение пламени было ограничено, работы на месте происшествия закончились около 7 часов утра.
Во время тушения в здании были обнаружены тела двух человек, а один человек успел покинуть горящее здание до прибытия пожарных.
Вчера в Даугаве в Риге был найден утонувший человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!