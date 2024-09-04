Трагедия в Мадоне: в пожаре погибли два человека

Около часу ночи в VUGD поступила информация о том, что в Мадоне горит жилой дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что дом горит открытым пламенем, а крыша обрушилась.

Первый этаж здания горел на площади 200 квадратных метров, а крыша - еще на 200 квадратных метров. В течение трех часов распространение пламени было ограничено, работы на месте происшествия закончились около 7 часов утра.

Во время тушения в здании были обнаружены тела двух человек, а один человек успел покинуть горящее здание до прибытия пожарных.

Вчера в Даугаве в Риге был найден утонувший человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!