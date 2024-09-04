Во время визита к семейному врачу вы можете получить направление на лабораторные исследования или направление к врачу-специалисту, который проведет дальнейшее диагностическое обследование или консультацию. Что произойдет, если это направление не будет использовано? Пациента внесут в черный список?

"Если я не использую или не приду вовремя с направлением к специалисту или на анализы, попаду ли я в черный список терапевта или лаборатории?" - спросил читатель TVNET.

Портал TVNET связался как с лабораториями, так и с Латвийской ассоциацией семейных врачей (LĢĀA), Латвийской ассоциацией врачей (LĀB) и Латвийской ассоциацией сельских семейных врачей (LLĀĀA), чтобы получить ответ на вопрос читателя.