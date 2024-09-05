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Фото и видео Стрельба в Мюнхене: мужчина открыл огонь по полицейским возле генконсульства Израиля

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Мюнхен. Полиция
Мюнхен. Полиция Фото: dpa/scanpix

В четверг вооруженный мужчина пришел к израильскому генконсульству и Документационному центру истории национал-социализма в Мюнхене и открыл огонь по прибывшим на тревожный вызов полицейским. Правоохранители открыли ответный огонь и застрелили нападавшего, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман.

По его словам, злоумышленник был вооружен винтовкой и произвел несколько выстрелов.

Полиция приехала, потому что получила сообщение о человеке с огнестрельным оружием. По словам представителя полиции, это была старая винтовка.

Как отметил Херрман,

"очевидно, что место преступления" - возле документационного центра и израильского дипломатического представительства - "может дать дополнительные подсказки" относительно мотивов стрелка.

Министр также напомнил, что в четверг исполняется 52 года со дня нападения палестинских террористов на израильскую команду в Олимпийской деревне в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильтян.

Полиция сообщила на платформе X, что не нашла в районе места происшествия никаких других предполагаемых злоумышленников и что никто больше не пострадал.

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