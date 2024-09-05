Силиню попросили объяснить необходимость официанта во время заседания правительства

В запросе указывается, что на заседании 27 августа было видно, что членов Кабмина обслуживал официант.

"Стабильности!", выражая "непонимание такой расточительности правительства и необходимости "экстра" услуги", требует, чтобы Силиня прибыла в Сейм и ответила на ряд вопросов.

В запросе отмечается, что депутаты хотят выяснить, войдет ли в 2024 году такая должность - официант - в перечень должностей Кабмина или же ее передадут на аутсорсинг.

"Не знала, что теперь во время заседания Кабинета министров их обслуживает официант, принося кофе. Но эти пластмассовые кружки - фу. Если есть официант, то нужен нормальный фарфор"

Nezināju, ka tagad Ministru kabineta sēžu laikā ministrus apkalpo oficiants, pienesot kafiju. Bet, nu, fui, tās plastmasas krūzes. Ja ir oficiants, tad vajag normālu porcelānu. pic.twitter.com/bZZB66IQw8 — Dace Balode 🇱🇻🇺🇦 (@DaceBalode) August 27, 2024

Также Силиню попросили объяснить, что входит в обязанности официанта и какую оплату он получает.

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