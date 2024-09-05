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Sergejs Tihomirovs

Силиню попросили объяснить необходимость официанта во время заседания правительства

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Фото: Ekrānuzņēmums no "X"/@DaceBalode

В четверг, 5 сентября, Сейм передал требование оппозиционной фракции "Стабильности!" к премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") объяснить необходимость присутствия официанта на заседании правительства.

В запросе указывается, что на заседании 27 августа было видно, что членов Кабмина обслуживал официант.

"Стабильности!", выражая "непонимание такой расточительности правительства и необходимости "экстра" услуги", требует, чтобы  Силиня прибыла в Сейм и ответила на ряд вопросов.

В запросе отмечается, что депутаты хотят выяснить, войдет ли в 2024 году такая должность - официант - в перечень должностей Кабмина или же ее передадут на аутсорсинг. 

"Не знала, что теперь во время заседания Кабинета министров их обслуживает официант, принося кофе. Но эти пластмассовые кружки - фу. Если есть официант, то нужен нормальный фарфор"

Также Силиню попросили объяснить, что входит в обязанности официанта и какую оплату он получает. 

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