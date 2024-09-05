Ушла из жизни актриса Даугавпилсского театра и политик Инесе Лайзане

Инесе Лайзане родилась в Балви. Еще в школьные годы она интересовалась театром, посещала театральную студию.

В 1988 году поступила в Латвийскую консерваторию на курс актеров Даугавпилсского театра.

С 1990 года - актриса Даугавпилсского театра. Помимо работы в театре она снималась в кино.

Лайзане снялась в таких фильмах, как Maija un Paija, Cilvēka bērns, Emīls Dārziņš, Žannas d`Arkas otrā nāve.

В период с 1999 по 2001 год была заведующей литературным отделом Даугавпилсского театра. В 2001-м стала директором Даугавпилсского театра и руководила им восемь лет.

Коллеги вспоминают время руководства Инесе Лайзане первым за многие годы аншлагом, активными гастролями в Латвии и за рубежом, сотрудничеством с приглашенными артистами и стабильностью.

Портал TVNET выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Инесе Лайзане.

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