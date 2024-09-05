В среду, 4 сентября, ушла из жизни бывший директор Даугавпилсского театра и депутат Сейма 12-го созыва Инесе Лайзане, сообщает Даугавпилсский театр. Ей было 53 года.
Ушла из жизни актриса Даугавпилсского театра и политик Инесе Лайзане
Инесе Лайзане родилась в Балви. Еще в школьные годы она интересовалась театром, посещала театральную студию.
В 1988 году поступила в Латвийскую консерваторию на курс актеров Даугавпилсского театра.
С 1990 года - актриса Даугавпилсского театра. Помимо работы в театре она снималась в кино.
Лайзане снялась в таких фильмах, как Maija un Paija, Cilvēka bērns, Emīls Dārziņš, Žannas d`Arkas otrā nāve.
В период с 1999 по 2001 год была заведующей литературным отделом Даугавпилсского театра. В 2001-м стала директором Даугавпилсского театра и руководила им восемь лет.
Коллеги вспоминают время руководства Инесе Лайзане первым за многие годы аншлагом, активными гастролями в Латвии и за рубежом, сотрудничеством с приглашенными артистами и стабильностью.
Портал TVNET выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Инесе Лайзане.
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