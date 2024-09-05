VID уличила фермера, который выплачивал зарплаты "в конвертах". Государство потеряло тысячи евро

В ходе досудебного расследования было установлено, что владелец фермы в период с декабря 2021 года по март 2022 года выплатил работникам заработную плату на сумму более 12 000 евро, которая не была отражена в бухгалтерском учете, таким образом, причинив ущерб государству на сумму более 10 000 евро.

В августе 2024 года уголовное дело было передано для уголовного преследования по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 2171 Уголовного закона, за нарушение правил оплаты труда путем выплаты заработной платы, не отраженной в бухгалтерском учете. Уголовное преследование запрошено в отношении одного человека.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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