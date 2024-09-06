С 1 июля междугородние автобусы выполняют требования Автотранспортной дирекции (АТД), которое говорит, что число людей в салоне не должно превышать число посадочных мест, сообщает портал LSM+.
Междугородние автобусы проезжают мимо остановок. Кто виноват?
Поэтому, если в автобусе нет мест, то он не останавливается на остановке, из-за чего некоторые жители опаздывают на работу или учебу.
Жительница Улла, собиралась на работу в Валмиеру, но автобус проехал мимо остановки.
"И автобус гордо проехал мимо нас. Мест нет! А где гарантия, что следующий автобус меня возьмет, если следующий снова Валка - Рига? Дальше - второй автобус. Я зашла, мама зашла с ребенком. И по пути шофер взял еще двоих человек - бабушку с внуком, они к доктору ехали. Их тоже предыдущий автобус не взял", - сказала она.
В Автотранспортной дирекции (АТД) сказали, что такое требования введено для безопасности пассажиров.
"Это ответственность самих перевозчиков, с них никто не снимал обязанность следить за пассажиропотоком - если они видят, что заполняемость больше, то надо обеспечивать более вместительные автобусы или пускать больше автобусов, чтобы не оставлять всех этих пассажиров на улице", - сказал представитель АТД Виктор Закис.
Анда Лиепиня, завотделом перевозок SIA VTU Valmiera рассказала, как перевозчик пытается решить проблему.
"Вместе с Автотрансопртной дирекцией мы ищем решение - что было бы удобнее для пассажиров, было бы реализуемо для перевозчиков и обеспечивало бы пассажирам безопасные и качественные поездки. Так что,
если нам известно, что регулярно большой пассажиропоток на утреннем рейсе в 9:10 Валмиера - Рига, было найдено решение ежедневно посылать дополнительный автобус в это рейс, потому что 53 пассажирских мест недостаточно. Найдено и решение с 1 сентября каждый день отправлять новый рейс Валмиера - Рига в 8:45".
В Автотранспортной дирекции говорят, что людям нужно начинать покупать билеты онлайн. Тогда у перевозчиков будет понятие, насколько популярен тот или иной рейс.
Жительница Улла не согласна и считает, что нудно разрешить ездить стоя.
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