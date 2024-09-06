Междугородние автобусы проезжают мимо остановок. Кто виноват?

Поэтому, если в автобусе нет мест, то он не останавливается на остановке, из-за чего некоторые жители опаздывают на работу или учебу.

Жительница Улла, собиралась на работу в Валмиеру, но автобус проехал мимо остановки.

"И автобус гордо проехал мимо нас. Мест нет! А где гарантия, что следующий автобус меня возьмет, если следующий снова Валка - Рига? Дальше - второй автобус. Я зашла, мама зашла с ребенком. И по пути шофер взял еще двоих человек - бабушку с внуком, они к доктору ехали. Их тоже предыдущий автобус не взял", - сказала она.

В Автотранспортной дирекции (АТД) сказали, что такое требования введено для безопасности пассажиров.

"Это ответственность самих перевозчиков, с них никто не снимал обязанность следить за пассажиропотоком - если они видят, что заполняемость больше, то надо обеспечивать более вместительные автобусы или пускать больше автобусов, чтобы не оставлять всех этих пассажиров на улице", - сказал представитель АТД Виктор Закис.