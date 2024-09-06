Пт, 6.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Видео Раскрыта новая информация о трагической аварии под Айзкраукле

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В четверг, 5 сентября, недалеко от Айзкраукле в аварию попали легковой автомобиль и пассажирский автобус. Думая о безопасности своих попутчиков и пытаясь избежать удара, водитель резко снизил скорость движения, однако тормозной путь оказался слишком коротким, сообщает передача Degpunktā.

Пассажирский автобус после 9:00 ехал по Даугавпилсскому шоссе, но поездка завершилась преждевременно. Водитель вез пассажиров в Резекне и двигался по главной дороге, пока неожиданно возле поворота на Айзкраукле на шоссе не выехал какой-то автомобиль.

"Сначала выехала легковушка с прицепом. Я начал тормозить, и машина не остановилась, выехала на дорогу", - говорит водитель автобуса.

Пассажирский перевозчик шокирован пережитым. По словам водителя, понятно, что водитель Volvo перед выездом на главную дорогу не удостоверился, безопасно ли это делать. Вместо этого он последовал за впереди едущим автомобилем с прицепом и стал причиной столкновения с автобусом.

Видео: Сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх