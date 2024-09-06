Видео Раскрыта новая информация о трагической аварии под Айзкраукле

Пассажирский автобус после 9:00 ехал по Даугавпилсскому шоссе, но поездка завершилась преждевременно. Водитель вез пассажиров в Резекне и двигался по главной дороге, пока неожиданно возле поворота на Айзкраукле на шоссе не выехал какой-то автомобиль.

"Сначала выехала легковушка с прицепом. Я начал тормозить, и машина не остановилась, выехала на дорогу", - говорит водитель автобуса.

Пассажирский перевозчик шокирован пережитым. По словам водителя, понятно, что водитель Volvo перед выездом на главную дорогу не удостоверился, безопасно ли это делать. Вместо этого он последовал за впереди едущим автомобилем с прицепом и стал причиной столкновения с автобусом.

Видео: Сюжет Degpunktā

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