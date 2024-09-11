Все больше европейцев выбирают кнопочные телефоны. А что в Латвии?

Рынок на 10 млрд евро

Винтажные телефоны, напоминающие старую добрую финскую Nokia начала 2000-х, ныне называют feature phones (фичерфонами) - простыми телефонами с базовым набором функций. В ходу и более емкое название - dumb phone, иными словами - "глупофон", - намекающее на его интеллектуальную и технологическую несостоятельность в противовес умному "смартфону".

И рынок этот последние годы падал, вытесняемый высокотехнологичными дорогими устройствами. По данным Statista.com, в 2024 году глобальный рынок кнопочных телефонов составляет порядка 10 млрд евро. Причем с тенденцией снижения до 5% в год.

До сих пор такие допотопные устройства в основном были в фаворе на рынке развивающихся стран. Как отмечает CNBC со ссылкой на Counterpoint Research, в 2022 году 80 процентов продаж кнопочных телефонов приходилось на страны Ближнего Востока, Африки и Индии. В прошлом году, например, поставки фичерфонов в Индию выросли на 10% в годовом исчислении. И главная причина –

не слишком богатое в основной массе население, которое не может позволить себе дорогие девайсы.

Однако тенденции меняются. Например, в 2022 году наблюдался резкий рост продаж в России - связано это было с частичной мобилизацией (в зоне военных действий смартфоны запрещены). Как пишет Forbes.ru, в сентябре 2022 года реализация фичерфонов выросла чуть ли ни в три раза.

Сейчас же появилась любопытная статистика из вполне благополучных стран, не страдающих от нищеты и ни с кем не воюющих .