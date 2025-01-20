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Восемь проблем, которые технологическое развитие до сих пор не смогло решить

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: dpa/scanpix

За последние несколько десятилетий развитие технологий было поразительным. Например, 20 лет назад было невообразимо, что мобильный телефон фактически заменит фото- и видеокамеру, а также позволит неограниченно просматривать информацию в Интернете. Однако существует ряд проблем, которые технический прогресс не смог искоренить.

​Технологические достижения за последние двадцать лет, несомненно, сделали нашу жизнь намного проще и удобнее. Интернет фактически произвел своего рода революцию, мобильные устройства оставили значительный след в индустрии технологий, а полезность и производительность самих устройств значительно возросли.

Однако существуют определенные области и аспекты технологий, которые до сих пор не смогли достичь тех высот, на которые многие надеялись.

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