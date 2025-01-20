За последние несколько десятилетий развитие технологий было поразительным. Например, 20 лет назад было невообразимо, что мобильный телефон фактически заменит фото- и видеокамеру, а также позволит неограниченно просматривать информацию в Интернете. Однако существует ряд проблем, которые технический прогресс не смог искоренить.