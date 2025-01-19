Эстонский министр: Европе следует задуматься о запрете TikTok

"В последние годы мы стали свидетелями того, как через социальную платформу TikTok распространяется дезинформация, фейковые новости и оказывается влияние на результаты выборов, в том числе и в Европе, - сказал Цахкна. - Недавний яркий пример произошел в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы из-за выявленного вмешательства России посредством масштабной интернет-кампании".

По его мнению такие приложения, как TikTok, не предоставляют сбалансированной информации, а становятся эффективным инструментом для распространения предвзятого контента.

"Кроме того, известно, что TikTok собирает значительные объемы данных о своих пользователях, при этом остаётся неясным, кто может получить доступ к этим данным. Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, есть обоснованные опасения, что информация может попасть в распоряжение властей Китая", - сказал Цахкна, добавив, что в ежегодном отчёте эстонской внешней разведки также отмечено, что TikTok активно собирает данные, которые могут использоваться для разведывательных целей, шантажа и даже кибератак.

"Учитывая все вышеизложенное и связанные с этим угрозы безопасности, необходимо рассмотреть возможность запрета TikTok и в Европе", - сказал Цахкна. По его мнению, демократические государства должны также продолжать дискуссии о том, как эффективно противостоять натиску враждебных чат-ботов на базе искусственного интеллекта, главная цель которых - вмешательство в демократические процессы

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