В настоящее время рассматривается введение более строгих штрафов за непристегнутые ремни безопасности в транспортных средствах, сообщил министр сообщения Латвии Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Министр: штраф за непристегнутый ремень безопасности может быть ужесточен
Трагическая авария, произошедшая на прошлой неделе на Вентспилсском шоссе, в которой погибли два человека и пострадали несколько детей, вновь привлекла внимание к вопросу использования ремней безопасности, так как не все пассажиры в этом случае были пристегнуты.
Министр отметил, что в обществе внимание к использованию ремней безопасности в автобусах и микроавтобусах зачастую обращается только после трагических случаев.
Поэтому, по мнению Бришкенса, необходимо также организовать дополнительные кампании, чтобы напомнить людям о важности ремней безопасности.
Одновременно министр сообщил, что рассматривается усиление штрафных санкций за не пристегнутые ремни безопасности.
Например, за непристегнутого пассажира в автобусе может быть оштрафован водитель транспортного средства.
Бришкенс не уточнил, на какие именно транспортные средства будут распространяться более строгие штрафы за непристегнутые ремни безопасности и будут ли они применяться к водителям или пассажирам.
Кроме того, министр напомнил, что Министерство сообщения предложило правительству пакет различных решений для повышения безопасности дорожного движения.
Среди прочего, они предусматривают введение нулевой терпимости к превышению разрешённой скорости до 10 км/ч, а также возможность внедрения правила об абсолютном нуле промилле алкоголя в крови для водителей. Эти предложения еще не были рассмотрены правительством.
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