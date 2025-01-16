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Министр: штраф за непристегнутый ремень безопасности может быть ужесточен

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В автобусе нужно пристегивать ремень безопасности.
В автобусе нужно пристегивать ремень безопасности. Фото: Elmo Riig / Sakala

В настоящее время рассматривается введение более строгих штрафов за непристегнутые ремни безопасности в транспортных средствах, сообщил министр сообщения Латвии Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Трагическая авария, произошедшая на прошлой неделе на Вентспилсском шоссе, в которой погибли два человека и пострадали несколько детей, вновь привлекла внимание к вопросу использования ремней безопасности, так как не все пассажиры в этом случае были пристегнуты.

Министр отметил, что в обществе внимание к использованию ремней безопасности в автобусах и микроавтобусах зачастую обращается только после трагических случаев.

Поэтому, по мнению Бришкенса, необходимо также организовать дополнительные кампании, чтобы напомнить людям о важности ремней безопасности.

Одновременно министр сообщил, что рассматривается усиление штрафных санкций за не пристегнутые ремни безопасности.

Например, за непристегнутого пассажира в автобусе может быть оштрафован водитель транспортного средства.

Бришкенс не уточнил, на какие именно транспортные средства будут распространяться более строгие штрафы за непристегнутые ремни безопасности и будут ли они применяться к водителям или пассажирам.

Кроме того, министр напомнил, что Министерство сообщения предложило правительству пакет различных решений для повышения безопасности дорожного движения.

Среди прочего, они предусматривают введение нулевой терпимости к превышению разрешённой скорости до 10 км/ч, а также возможность внедрения правила об абсолютном нуле промилле алкоголя в крови для водителей. Эти предложения еще не были рассмотрены правительством.

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