В четверг, 16 января, Сейм передал в комитеты инициативу жителей об отмене решения, обязывающего приобретать полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA) для всех транспортных средств.
Будет рассмотрена инициатива об отмене OCTA для авто, не участвующих в дорожном движении
Ранее автор инициативы Арманд Земанис в Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям обосновал ее тем, что у многих людей есть транспортные средства, которые "заперты" и фактически не используются.
Земанис предложил либо сохранить прежний порядок приобретения полисов OCTA, либо создать возможность временно приостанавливать регистрацию транспортных средств дистанционно, без посещения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и сдачи номерных знаков.
Партии, входящие в правящую коалицию, по инициативе Союза зеленых и крестьян договорились выдвинуть в Сейм поправки к закону, которые предусматривают отказ от директивы Европейского союза (ЕС), обязывающей владельцев транспортных средств приобретать полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, если эти транспортные средства не участвуют в дорожном движении.
Согласно поправкам, физическим лицам, являющимся владельцами или законными пользователями транспортных средств, которые не участвуют в дорожном движении и не считаются его участниками в соответствии с Законом о дорожном движении, не потребуется обязательный полис OCTA.
Кроме того, от обязательного страхования будут освобождены юридические лица - владельцы или держатели сельскохозяйственной или тракторной техники, если эта техника не используется для выполнения своих функций и не участвует в дорожном движении.
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