Правительство планирует увеличить возраст транспортных средств, на которые распространяется запрет на перепродажу для физических и юридических лиц в случае первой регистрации, решило во вторник правительство, поддержав подготовленные Министерством финансов поправки к Закону о дорожном движении.
Могут запретить быструю перепродажу после первой регистрации и машин возрастом до 10 лет
В Минфине поясняют, что поправки направлены на снижение рисков теневой экономики в сфере продажи подержанных транспортных средств, предотвращение противоправной деятельности в сфере госдоходов, а также обеспечение корректного взимания налогов.
Действующий Закон о дорожном движении предусматривает запрет на перепродажу в случае первой регистрации транспортного средства, принадлежащего физическому или юридическому лицу, годом выпуска которого является текущий год или пять предыдущих лет, категория которого M1 (включая M1G) или N1 (включая N1G) и которое было приобретено в другом государстве-члене Европейского союза (ЕС) и впервые зарегистрировано в Латвии или после первой регистрации в Латвии было вновь приобретено в другом государстве-члене ЕС и вновь зарегистрировано в Латвии.
По данным Службы госдоходов (VID), автомобили старше пяти лет и с высокой стоимостью подвержены различным налоговым рискам.
VID отмечает, что один из распространенных рисков связан с использованием средств неясного происхождения для приобретения транспортных средств. Применение запрета к транспортному средству и тот факт, что налогоплательщику придется доказать происхождение средств (если данные не соответствуют информации, имеющейся в распоряжении VID), будут способствовать добровольному декларированию доходов налогоплательщиков и уплате налога на доходы физических лиц в госбюджет, разъясняет Минфин.
Второй распространенный риск уплаты налогов напрямую связан с компаниями, занимающимися продажей транспортных средств, которые избегают уплаты налога на добавленную стоимость (PVN), например, не декларируя сделку. Применение запрета и выяснение дополнительных обстоятельств (при необходимости) будет стимулировать компании, торгующие транспортными средствами, отчитываться обо всех оборотах, а также дополнительно декларировать и уплачивать PVN, указывает Минфин.
В торговле автомобилями существуют и другие налоговые риски. VID выявляет как физических, так и юридических лиц, действующих в теневой экономике, которые участвуют в перекупке автомобилей и уклонении от уплаты налогов.
Согласно действующему Закону о дорожном движении, запрет на перепродажу распространяется на автомобили, год выпуска которых приходится на текущий год или пять предшествующих лет. Однако если VID выявляет налоговые риски в связи с приобретением транспортных средств, год выпуска которых составляет шесть или более предшествующих лет, применяются меры контроля. Контрольные мероприятия также проводятся в случаях, когда наложен запрет на перепродажу транспортного средства и подтвержден риск уклонения от уплаты налогов, а налогоплательщик отказывается исправить декларацию и уплатить налог. В этом случае необходимо провести контрольное мероприятие в отношении конкретного налогооблагаемого лица и определить сумму налога, подлежащую уплате в государственный бюджет.
Законопроектом планируется внести изменения в Закон о дорожном движении, предусматривающие, что CSDD будет передавать информацию о зарегистрированном транспортном средстве в VID в электронном виде и одновременно с регистрацией транспортного средства будет регистрировать запрет на перепродажу транспортного средства, год выпуска которого приходится на текущий год или 10 предыдущих лет.
Минфин поясняет, что законопроект не ограничивает ни физически, ни практически ввоз транспортных средств из других стран ЕС, поскольку физическим и юридическим лицам не запрещено приобретать и использовать транспортное средство, поэтому законопроект не ограничивает несоразмерно права ни физических, ни юридических лиц. Соответственно, ни прямо, ни косвенно поправки к законопроекту фактически не препятствуют внутреннему рынку сообщества в области торговли подержанными автомобилями, а также не препятствуют доступу на рынок подержанных автомобилей, т. е. автомобилей, приобретенных в одной из стран ЕС.
Планируется, что в дальнейшем физическим лицам, регистрирующим транспортное средство, год выпуска которого приходится на текущий год или 10 предыдущих лет и категория которого M1 (включая M1G) или N1 (включая N1G), которое приобретено в другом государстве-члене ЕС и впервые зарегистрировано в Латвии или которое после первой регистрации в Латвии вновь приобретено в другом государстве-члене ЕС и вновь зарегистрировано в Латвии, будет соответственно запрещена перепродажа в течение 30 дней.
В свою очередь, юридическим лицам, регистрирующим транспортное средство, год выпуска которого приходится на текущий год или 10 предыдущих лет и категория которого M1 (включая M1G) или N1 (включая N1G), которое приобретено в другом государстве-члене ЕС и впервые зарегистрировано в Латвии или которое после первой регистрации в Латвии вновь приобретено в другом государстве-члене ЕС и вновь зарегистрировано в Латвии, будет соответственно запрещена перепродажа в течение 15 дней.
Решение по поводу законопроекта еще должен принять Сейм.
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