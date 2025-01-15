Могут запретить быструю перепродажу после первой регистрации и машин возрастом до 10 лет

Минфин поясняет, что законопроект не ограничивает ни физически, ни практически ввоз транспортных средств из других стран ЕС, поскольку физическим и юридическим лицам не запрещено приобретать и использовать транспортное средство, поэтому законопроект не ограничивает несоразмерно права ни физических, ни юридических лиц. Соответственно, ни прямо, ни косвенно поправки к законопроекту фактически не препятствуют внутреннему рынку сообщества в области торговли подержанными автомобилями, а также не препятствуют доступу на рынок подержанных автомобилей, т. е. автомобилей, приобретенных в одной из стран ЕС.

Планируется, что в дальнейшем физическим лицам, регистрирующим транспортное средство, год выпуска которого приходится на текущий год или 10 предыдущих лет и категория которого M1 (включая M1G) или N1 (включая N1G), которое приобретено в другом государстве-члене ЕС и впервые зарегистрировано в Латвии или которое после первой регистрации в Латвии вновь приобретено в другом государстве-члене ЕС и вновь зарегистрировано в Латвии, будет соответственно запрещена перепродажа в течение 30 дней.

В свою очередь, юридическим лицам, регистрирующим транспортное средство, год выпуска которого приходится на текущий год или 10 предыдущих лет и категория которого M1 (включая M1G) или N1 (включая N1G), которое приобретено в другом государстве-члене ЕС и впервые зарегистрировано в Латвии или которое после первой регистрации в Латвии вновь приобретено в другом государстве-члене ЕС и вновь зарегистрировано в Латвии, будет соответственно запрещена перепродажа в течение 15 дней.

Решение по поводу законопроекта еще должен принять Сейм.

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