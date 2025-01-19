Осенью в латвийском приграничье упал заблудившийся российский дрон. Несмотря на то, что ответственные лица сначала говорили, что тревожиться не стоит и они все контролировали, позднее выяснилось, что события разворачивались совсем иначе, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Воздушное пространство аэропорта "Рига" контролирует устаревший радар для беспилотников
Обобщив информацию нескольких ответственных учреждений и рассказанное другими источниками информации, Nekā personīga пыталась понять, что на самом деле произошло в понедельник в аэропорту. И почему залетевшие туда дроны заметили не радары, а один из членов правления аэропорта через окно.
Через несколько недель исполнится три года с тех пор, как Россия напала на Украину. Эта неделя показала, что Рижский аэропорт не позаботился о том, чтобы на его территории не могли часами находиться дроны неизвестного происхождения с отключенными стандартными возможностями связи, которые имеются у беспилотников, которые можно приобрести в магазине.
Понедельник, 13 января. Начинает темнеть. Примерно в полшестого вечера один из членов правления аэропорта "Рига" Артур Савельев внезапно через окно своего офиса замечает что-то, что, скорее всего, является летящим дроном. Следует звонок члена правления в службу безопасности аэропорта. Выясняется, что летающий над аэропортом дрон - не один из служебных, которые были приобретены в прошлом году и не должны были там находиться. В свою очередь, находящийся на территории аэропорта радар этот дрон "не видит".
Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня подтвердила, что первым дрон увидел сотрудник - человек из правления аэропорта.
"Первая информация в Госполицию поступила в полшестого вечера. О том, что сотрудники департамента безопасности аэропорта визуально зафиксировали дрон, пытались выследить его, и с таким вопросом - нет ли у нас технической возможности помочь идентифицировать его, так как при помощи их устройства сделать это не удалось", - заявил начальник отдела управления технической поддержки Госполиции Марис Витковскис.
Был задействован алгоритм, который используют, если возникла угроза безопасности - на полчаса в воздушном пространстве Латвии остановили вылеты и посадку самолетов. Госполиция и Служба государственной безопасности выехали на место происшествия. Несколько вовлеченных лиц пришли к выводу - не был ясен алгоритм обмена информацией, что в кризисной ситуации имеет важное значение. Вместо этого - немного стихийные звонки и рассылка сообщений.
"Мы получили эту информацию очень быстро. Дальше, конечно, делились со всеми вовлеченными сторонами. Поскольку это было не в первый раз, мы также поделились с некоторыми партнерскими службами, с учреждениями, которые могут помочь в таких случаях. И мы были первым источником информации для ряда из них. Так не должно быть. Да. Такую информацию должны получать все одновременно и напрямую", - указал директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.
Лидером операции, по словам нескольких вовлеченных, должен был стать глава службы безопасности аэропорта. О создании такого алгоритма все ответственные договорились еще в декабре прошлого года. И этот инцидент служит "пинком под зад", цитируя полицию, чтобы сделать это как можно быстрее.
Когда в 20 часов над аэропортом вновь появились дроны (на этот раз уже по меньшей мере 3), в аэропорт уже прибыли Госполиция и Служба государственной безопасности.
По словам очевидцев, количество беспилотников неизвестного происхождения можно только оценить. Иногда у них включалось и выключалось сигнальное освещение. Дроны появлялись то в одном, то в другом месте аэропорта. Если с ними были какие-то дроны без освещения, то их присутствие в воздухе никто не заметил. Позднее была просмотрена и информация радаров воздушного сообщения, они эти дроны не видели. Один дрон, скорее всего, пролетел в ангар, в котором хранятся армейские вертолеты Вооруженных сил Канады.
Принимая во внимание, что в 10 часов вечера самое интенсивное сообщение и в течение часа прилетает около 20 самолетов, информация о происходящем в аэропорту в восемь часов вечера была передана Национальным вооруженным силам. Военным звонили как Служба государственной безопасности, так и аэропорт и Агентство гражданской авиации с просьбой предоставить устройство, которое может перехватить и посадить неизвестные дроны. После получения информации по месту службы был быстро вызван патруль, который взял устройство, не хранившееся на складе, а охранявшее один из военных объектов, и отправился с ним в аэропорт.
Как считает глава Агентства гражданской авиации Марис Городцов, было бы целесообразно, чтобы в аэропорту был прибор, который мог бы увидеть невидимый на радаре беспилотник. Однако такого оборудования на месте не оказалось.
В свою очередь, дроны с территории аэропорта снова пропали, и воздушное сообщение было возобновлено.
Как передаче подтвердили в канцелярии президента, в тот момент на рейсе из Хельсинки находился и Эдгар Ринкевич, который направлялся с рабочим визитом в Финляндию, чтобы принять участие в саммите союзников НАТО в Балтийском море.
В десять часов вечера над территорией аэропорта по меньшей мере один дрон был замечен в третий раз. Он сделал несколько перелетов и снова пропал. В это время военные готовили устройство, при помощи которого дрон можно было бы перехватить и нейтрализовать. Но в этом уже не было необходимости, так как в четвертый раз дроны не вернулись.
Как такое могло произойти?
У самого аэропорта в данный момент вообще нет устройств, при помощи которых можно обнаружить дроны. Еще до вторжения России в Украину, в 2021 году, когда эти технологии только развивались, Агентство гражданской авиации установило в аэропортах Риги и Лиепаи радары китайского производства.
"Эти системы, которые на сегодняшний день установлены агентством, не предназначены для борьбы с какими-либо злонамеренными актами саботажа. Они просто не рассчитаны на это", - заявил директор агентства Городцов.
На вопрос, есть ли такие устройства в аэропорту вообще, он ответил, что Госполиция разместила свое, которое работает лучше, чем их. Впрочем, сделано это было после событий этой недели.
Что делать?
Как говорят специалисты по дронам, которые работали вместе с украинскими военными, события в аэропорту - логические последствия бездеятельности учреждений. Если радар для дронов был закуплен несколько лет назад и с тех пор не было произведено никаких технических улучшений, понятно, что такое устройство увидит только то, для чего оно предусмотрено. И не увидит все дроны, которые созданы специально, чтобы обойти такие устройства.
"Современные детекторы, которые являются серьезными системами, в основном уже имеют в своей базе данных около 300 образцов дронов. Даже если дрон анонимизирован, мы можем физически увидеть его на радаре. Мы не можем определить, где находится пилот, но мы можем физически обнаружить беспилотник и немедленно принять ответные меры", - говорит эксперт по беспилотникам Марис Бружа.
Война в Украине показывает и новейшие тенденции использования беспилотников с волоконно-оптическими кабелями длиной до 10 километров. И дроны, оснащенные таким образом, практически невидимы. Поэтому нужно считаться: если есть желание обеспечить безопасность аэропорта - это дорого, и, возможно, придется часто тратить деньги на оборудование для защиты от дронов. С другой стороны, полиция должна получить все полномочия для сбивания дронов. В настоящее время парламент начинает думать о том, разрешить ли сбивать дроны. Но полиция все равно не сможет воздействовать на дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Следы "невидимых" дронов, терроризировавших в понедельник аэропорт, ни на одном из радаров не остались. Поэтому полиция сейчас очень скептична по поводу того, удастся ли найти пилотов.
На следующей неделе аэропорт завершит начатую в прошлом году закупку собственных радаров для беспилотников.
И в понедельник пройдет собрание, на котором встретится руководство аэропорта, Latvijas gaisa satiksme и Агентства гражданской авиации, чтобы обсудить, какие выводы после инцидента нужно сделать. После этого в среду планируется и более широкая оценка с участием ответственных лиц из других учреждений. Продолжает расследование и полиция. Но как уже говорилось - есть большая вероятность того, что вычислить пилотов дронов будет невозможно.
НВС подтверждают, что каждую неделю над их объектами замечаются дроны. И не всегда их пилотов удается поймать.
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