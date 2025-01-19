Воздушное пространство аэропорта "Рига" контролирует устаревший радар для беспилотников

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня подтвердила, что первым дрон увидел сотрудник - человек из правления аэропорта.

"Первая информация в Госполицию поступила в полшестого вечера. О том, что сотрудники департамента безопасности аэропорта визуально зафиксировали дрон, пытались выследить его, и с таким вопросом - нет ли у нас технической возможности помочь идентифицировать его, так как при помощи их устройства сделать это не удалось", - заявил начальник отдела управления технической поддержки Госполиции Марис Витковскис.

Был задействован алгоритм, который используют, если возникла угроза безопасности - на полчаса в воздушном пространстве Латвии остановили вылеты и посадку самолетов. Госполиция и Служба государственной безопасности выехали на место происшествия. Несколько вовлеченных лиц пришли к выводу - не был ясен алгоритм обмена информацией, что в кризисной ситуации имеет важное значение. Вместо этого - немного стихийные звонки и рассылка сообщений.

"Мы получили эту информацию очень быстро. Дальше, конечно, делились со всеми вовлеченными сторонами. Поскольку это было не в первый раз, мы также поделились с некоторыми партнерскими службами, с учреждениями, которые могут помочь в таких случаях. И мы были первым источником информации для ряда из них. Так не должно быть. Да. Такую информацию должны получать все одновременно и напрямую", - указал директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.