Жители заметили на улицах Риги старые автомобили с литовскими и эстонскими номерами, которые используют курьеры из других стран. В прошлом году в это время TV3 Ziņas сообщали о машинах с финскими номерами, которые применялись для уклонения от штрафов за неправильную парковку и другие нарушения. Неужели мошенники продолжают свои действия, теперь прикрываясь другими номерами? В вопросе разбирались TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Доставщики еды продолжают использовать ржавые автомобили, прикрываясь номерами других стран
Жители встревожены тем, что на улицах Риги все чаще встречаются автомобили с эстонскими и литовскими номерами в крайне плохом техническом состоянии. На таких машинах передвигаются курьеры по доставке еды, паркуясь, где им вздумается.
Вечер рабочего дня в центре Риги, напротив Barona centra. На обочине, где стоянка запрещена, остановился обшарпанный автомобиль с эстонскими номерами. В машине двое курьеров из других стран. Водитель утверждает, что арендует автомобиль, но не раскрывает, у кого.
"Можно арендовать по дням, но я не арендую по дням. (Вопрос: По неделям, месяцам?) Это зависит от того, на сколько хочешь арендовать. (Вопрос: Знаете ли вы имя арендодателя или название компании?) Нет, но имя латышское. У меня в телефоне есть договор. Но телефон разрядился", - рассказал водитель этого автомобиля.
Принципы бизнеса доставки еды не изменились: чем дешевле транспорт, тем выше прибыль курьера. Такие автомобили в Риге можно арендовать всего за семь евро в день. А если у машины номер другой страны, возможно, можно не волноваться о штрафах за несанкционированную парковку.
Если в прошлом году мошенники чаще всего использовали номера списанных финских автомобилей, чтобы уклоняться от штрафов, то теперь жители заметили, что и другие старые, ржавые машины с литовскими и эстонскими номерами начинают заполонять улицы.
"По законодательству, на таких автомобилях можно передвигаться только в течение трех месяцев. Если транспортное средство используется более трех месяцев, оно обязательно должно быть перерегистрировано в Латвии, включая прохождение технического осмотра, оформление ОСАГО и т.д. Учитывая, что границы между странами Европейского Союза открыты, зафиксировать момент, когда автомобиль въехал в Латвию, конечно, невозможно. (Вопрос: то есть государство рассчитывает на добросовестность водителя?) С 1 января этого года все автомобили, зарегистрированные в третьих странах, должны быть задекларированы для использования в Латвии. В противном случае грозит административный штраф", - пояснил представитель Дирекции безопасности дорожного движения Мартиньш Малмейстерc.
В полиции объясняют, что в начале прошлого года, получив информацию о технически неисправных автомобилях, используемых курьерами, проводились проверки, после чего количество таких машин на дорогах уменьшилось.
"После проведения проверок такие транспортные средства не так часто выявлялись в дорожном движении. Государственная полиция по-прежнему ежедневно продолжает и будет продолжать контролировать участников дорожного движения, уделяя особое внимание именно этой группе участников", - заявила Лина Багдоне, представитель Государственной полиции.
Полиция и CSDD обещают и сейчас проводить рейды для проверки автомобилей, используемых курьерами, которые часто, по крайней мере внешне, находятся в крайне плачевном состоянии.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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