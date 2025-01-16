Видео Доставщики еды продолжают использовать ржавые автомобили, прикрываясь номерами других стран

Если в прошлом году мошенники чаще всего использовали номера списанных финских автомобилей, чтобы уклоняться от штрафов, то теперь жители заметили, что и другие старые, ржавые машины с литовскими и эстонскими номерами начинают заполонять улицы.

"По законодательству, на таких автомобилях можно передвигаться только в течение трех месяцев. Если транспортное средство используется более трех месяцев, оно обязательно должно быть перерегистрировано в Латвии, включая прохождение технического осмотра, оформление ОСАГО и т.д. Учитывая, что границы между странами Европейского Союза открыты, зафиксировать момент, когда автомобиль въехал в Латвию, конечно, невозможно. (Вопрос: то есть государство рассчитывает на добросовестность водителя?) С 1 января этого года все автомобили, зарегистрированные в третьих странах, должны быть задекларированы для использования в Латвии. В противном случае грозит административный штраф", - пояснил представитель Дирекции безопасности дорожного движения Мартиньш Малмейстерc.

В полиции объясняют, что в начале прошлого года, получив информацию о технически неисправных автомобилях, используемых курьерами, проводились проверки, после чего количество таких машин на дорогах уменьшилось.

"После проведения проверок такие транспортные средства не так часто выявлялись в дорожном движении. Государственная полиция по-прежнему ежедневно продолжает и будет продолжать контролировать участников дорожного движения, уделяя особое внимание именно этой группе участников", - заявила Лина Багдоне, представитель Государственной полиции.

Полиция и CSDD обещают и сейчас проводить рейды для проверки автомобилей, используемых курьерами, которые часто, по крайней мере внешне, находятся в крайне плачевном состоянии.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!