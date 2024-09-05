Видео Эксперт об аварии автобуса: "Пассажирам очень повезло, все могло закончиться трагичнее"

Водитель пассажирского автобуса, двигался по трассе А6, но около 9:00 поездка преждевременно закончилась.

Водитель и его пассажиры направлялись в Резекне и ехали по главной дороге, когда на шоссе у поворота на Айзкраукле неожиданно выехал автомобиль.

"Сначала выехала машина с прицепом. Я начал тормозить, но второй автомобиль не остановился, а выехал на дорогу", - рассказывает водитель автобуса.

Водитель потрясен пережитым. По словам водителя, он понял, что водитель Volvo не убедился в безопасности, прежде чем выехать на главную дорогу. Вместо этого он поехал за автомобилем с прицепом и совершил столкновение с автобусом.

"Произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Volvo. Водитель легкового автомобиля, мужчина 1963 года рождения, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия", - поясняют в полиции.

По информации медиков, на месте была оказана помощь пятерым пострадавшим, двое из которых в удовлетворительном состоянии были доставлены в больницу. Водитель Volvo скончался еще до приезда скорой помощи.

Осмотреть последствия аварии приехал эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис: "По деформациям видно, что легковой автомобиль проигнорировал знак "Уступи дорогу!" и выехал перед автобусом, после чего произошел боковой удар. Пассажирам автобуса очень повезло. Такая авария могла закончиться гораздо трагичнее, если бы вместо автомобиля был автобус".

Ирбитис подчеркивает, что поспешные решения за рулем и игнорирование правил дорожного движения могут стоить водителям жизни: "Я хотел бы призвать водителей быть наблюдательными и осторожными".

Проведя визуальный осмотр основательно разбитого автомобиля, эксперт установил, что водитель в момент столкновения был пристегнут ремнем безопасности, однако, судя по следам торможения, которые видны на асфальте, и разбитому железу, удар был очень сильный. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Видео: Сюжет программы Degpunktā