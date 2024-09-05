Видео В Риге мужчина врезался в автобус, после чего повел себя агрессивно

Водитель автомобиля Audi врезался в заднюю часть электробуса в тот момент, когда общественный транспорт подъезжал к остановке, забирал пассажиров и контролеров Rīgas satiksme. Водитель автомобиля не был готов признать свою вину и хотел доказать это всем.

Вскоре приехали и сотрудники полиции, которые задержали мужчину и отвезли его на экспертизу. Он отказался сотрудничать, пройти тест на алкоголь в крови.

В общественном транспорте было не менее 15 пассажиров, говорит Артис, который был одним из них. В момент столкновения люди в автобусе уже сидели и не почувствовали такого сильного удара.

"Похоже, он находился под воздействием алкоголя, запах тоже исходил", - сказал Артис.

Каким бы смелым ни был водитель Audi, свою ошибку он, видимо, понял сразу после столкновения, поскольку попытался покинуть место аварии.

"Когда он вышел, он сразу стал агрессивным. Он грубо выругался и собрался уходить. Слава богу, контролеры его остановили", - рассказывает водитель автобуса Анита.

Правоохранители установили, что у водителя Audi нет водительских прав. Экспертиза установит, находился ли мужчина под воздействием одурманивающих веществ.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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