Новый глава МИД Украины - кто такой Андрей Сибига?

Политолог не видит в такой ротации усиления влияния руководителя ОП Андрея Ермака. "Именно тогда, когда Ермак стал руководителем ОП, Кулеба стал главой МИД. И то, что он четыре года работал в этой должности, свидетельствует о том, что никаких проблем и конфликтов между Кулебой и Ермаком не было. Там было четкое распределение сфер полномочий", - говорит Фесенко.

Без кардинальных изменений во внешней политике

Тот факт, что Сибига работал в ОП, упростит ему работу на новой должности, убежден бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Его хорошо знает президент и он понимает ОП. Это ему упростит выполнение будущих задач. А они огромны", - подчеркнул он в разговоре с DW. Климкин положительно оценивает назначение нового главы МИД. "Я очень давно знаю Сибигу, еще когда он работал в юридической сфере. Мы работали совместно", - говорит Климкин.

Также положительно комментирует назначение Сибиги и профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань. "Я слышал о нем хорошие отзывы не только как о профессионале, но и о человеке. Но я сам с ним лично не контактировал", - отметил он DW.

В целом собеседники DW не ожидают кардинальных изменений во внешней политике с приходом Сибиги. "Я думаю, что принципиально внешняя политика не изменится. Возможно, изменятся определенные акценты в работе по Глобальному Югу, подготовке к реализации формулы мира и ко второму саммиту мира. Также можно изменить форму коммуникации с международными партнерами. Но эти нюансы будут определяться лично министром и его коммуникацией с президентом и Ермаком", - заключает Гарань.

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