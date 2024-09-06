Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан дал интервью журналисту Би-би-си Нику Робинсону, в котором рассказал, как принималось решение о выдаче ордера на арест российского президента Владимира Путина.
"Люди, обладавшие большой властью, оказывались на скамье подсудимых". Прокурор МУС - о перспективах ареста Путина
МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года.
Их подозревают в военных преступлениях, совершенных во время войны в Украине.
Москва называла решение МУС выдать ордер на арест Путина юридически ничтожным.
Следственный комитет России, который сам возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, заявлял, что преследование Путина «носит заведомо незаконный характер».
В интервью Би-би-си Карим Хан сказал, что вторжение России в Украину не оставило ему выбора.
По его словам, украинская сторона просила его провести расследование в отношении действий России еще в 2021 году, когда он встречался с генпрокурором Украины.
Но на тот момент, по его словам, у МУС не было на это ресурсов, а у него самого была масса других обязанностей, так как незадолго до поездки в Украину он только вступил в должность. Кроме того, сказал прокурор, он не верил, что Путин решится вторгнуться в Украину.
«Но когда они это сделали, я решил, что все совершенно очевидно, и мы должны начать расследование. Я побывал на месте событий, и когда ты слышишь истории, свидетельства, видишь разрушения, слышишь высказывания разных людей, включая высказывания Владимира Путина и [Марии] Львовой-Беловой, применить всю строгость закона было несложно», — говорит Хан.
«Это так печально. Постоянный член Совбеза Россия — великая страна. Литература, музыка, одна из стран-основательниц ООН, сыгравшая важную роль в победе над фашизмом, так что мне это не доставило никакой радости, это был печальный день, когда в отношении президента страны — важного члена Совбеза ООН — поступила заявка на выдачу ордера на арест», — продолжает прокурор.
Россия не признает Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию. Но Владимиру Путину пришлось отказаться от международных поездок в страны, подписавшие Римский статут и тем самым обязавшиеся выполнять распоряжения МУС.
В частности, в июле 2023 года он не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, хотя власти страны давали понять, что не станут его арестовывать.
На этой неделе российский президент совершил визит в Монголию, где он должен был быть арестован, но был встречен красной ковровой дорожкой.
Карим Хан заверил, что Монголии придется объяснить, почему она проигнорировала ордер МУС.
«Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет обнаружено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предвосхищать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии», — сказал прокурор.
На вопрос Би-би-си о том, верит ли он, что Владимир Путин когда-нибудь окажется на скамье подсудимых в Гааге, Хан ответил, приведя пример бывшей Югославии.
«Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, обладавшие в прошлом большой властью у себя в стране и в регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых, — говорит Карим Хан. — Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что вздумается, пользуясь властью, не ограниченной более высокой ответственностью, его пространство для маневра сужается».
В настоящий момент самыми высокопоставленными лицами, ареста которых добивается МУС, являются Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант.
Ранее Хан также выдал ордера на арест трех лидеров группировки ХАМАС, двое из которых с тех пор были убиты в результате военных действий в секторе Газа.