"Люди, обладавшие большой властью, оказывались на скамье подсудимых". Прокурор МУС - о перспективах ареста Путина

«Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет обнаружено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предвосхищать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии», — сказал прокурор.

На вопрос Би-би-си о том, верит ли он, что Владимир Путин когда-нибудь окажется на скамье подсудимых в Гааге, Хан ответил, приведя пример бывшей Югославии.

«Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, обладавшие в прошлом большой властью у себя в стране и в регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых, — говорит Карим Хан. — Есть примеры, которые показывают, что если кто-то делает, что вздумается, пользуясь властью, не ограниченной более высокой ответственностью, его пространство для маневра сужается».

В настоящий момент самыми высокопоставленными лицами, ареста которых добивается МУС, являются Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант.

Ранее Хан также выдал ордера на арест трех лидеров группировки ХАМАС, двое из которых с тех пор были убиты в результате военных действий в секторе Газа.