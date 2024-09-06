Участники реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Лиене Ушакова и Юрис Зундовскис объявили о помолвке.
Скандальная звезда реалити-шоу Лиене Ушакова вновь выходит замуж
"Мне, наверное, легче показать, чем рассказать, но каждый получает то, что заслуживает, и каждый получает то, чего хочет.
Будьте осторожны со своими желаниями, ведь они имеют свойство сбываться! Самое красивое кольцо на самой красивой руке!" - говорит Лиене Ушакова о предложении.
Напомним, что они сблизились во время съемок шоу Amors. Ну а следить за ними можно в шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра").
Хотя поначалу не казалось, что между ними могут сложиться серьезные отношения, со временем оба поняли, что у них много общего - и интересы, и цели.
За плечами Лиене брак, в котором у нее родился сын.
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