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Мужчина 17 лет насиловал несовершеннолетних детей знакомого. Их отец тоже - одного из детей

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Детские качели. Иллюстративное фото
Детские качели. Иллюстративное фото Фото: Lauma Vītola/LETA

Должностные лица 3-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции для начала уголовного преследования передали уголовный процесс о сексуализированном насилии и совершении развратных действий в отношении пяти несовершеннолетних лиц в период с 2006 года по 2023 год. Для подозреваемого мужчины избрана мера пресечения - заключение под стражу.

Госполиция начала уголовный процесс 22 января этого года на основании предоставленной Сиротским судом информации о том, что с двумя детьми 2011 года рождения знакомый их отца, возможно, совершал сексуализированные действия.

На начальном этапе расследования уголовного дела выяснилось, что в 2022 году этот знакомый совершал действия сексуального характера в отношении одного из вышеуказанных детей 2011 года рождения. В продолжение расследования выяснилось, что подозреваемый ранее совершал сексуализированные действия и в отношении отца указанных детей, за что подозреваемый уже отбывал наказание.

В ходе расследования были установлены личности еще четырех лиц, которые стали жертвами действий подозреваемого 1972 года рождения в период с 2006 года по 2017 год. Выяснилось, что в указанный период подозреваемый, пользуясь своим авторитетом, доверием потерпевших и беспомощным состоянием, совершал длительное и систематическое сексуализированное насилие над тремя несовершеннолетними сыновьями жены своего знакомого и одним не связанным с семьей несовершеннолетним мальчиком.

31 января за совершение указанного преступления был задержан мужчина 1972 года рождения, к которому применена мера пресечения - заключение под стражу.

Также в ходе расследования установлено, что и сам отец детей, 1982 года рождения, в период с 2019 года по 2023 год совершал действия сексуализированного характера в отношении одного из своих вышеуказанных детей 2011 года рождения. Расследование по данному факту ведется в рамках отдельного уголовного производства.

С учетом тяжести указанных преступлений лицу, если оно будет признано виновным, может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы на срок до двадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

Где искать помощь?

Информацию и поддержку можно искать:

Pusaudzucentrs.lv

Телефон поддержки: +371 25 737 363

Центр Marta

Адрес: улица Матиса, 49A-11, Рига

Телефон: 67 378 539

E-mail: centrs@marta.lv

Филиал центра Marta

Адрес: проспект Курземес, 11, Лиепая

Телефон: 29 195 442

E-mail: centrs@martaliepaja.lv

Кризисный центр Skalbes

Адрес: улица Тербатас, 69, Рига

Телефон: 24 551 700

Круглосуточный кризисный телефон: 116 123

E-mail: skalbes@skalbes.lv

Cietusajiem.lv

Телефон поддержки для пострадавших от преступлений: 116 006

Центр безопасного детства Dardedze

Адрес: улица Циецерес, 3a, Рига

Телефон: 67 600 685

WhatsApp: 29 556 680

E-mail: info@centrsdardedze.lv

Телефон доверия детей и молодежи VBTAI

116111

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО НАСИЛИЯ?

Стыд, вспышки памяти, тревога, чувство "грязи" и вины - это нормальные ощущения в этой ситуации. Уменьшить такое состояние можно с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).

ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ И К ВРАЧУ

Как можно скорее необходимо обратиться в полицию и/или к врачу. Попросите, чтобы как можно подробнее были задокументированы последствия, вызванные насилием. Результаты осмотра имеют юридическую силу, и судебно-медицинский эксперт может использовать их для проведения экспертизы.

ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ МОЖНО И ПОЗЖЕ

Если вы пока не готовы обратиться в полицию, это можно сделать и позже. В зависимости от тяжести деяния установлен срок давности - срок, в течение которого после совершения насилия лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

Срок давности деяния сексуализированного характера может составлять от 5 до 20 лет или даже более. Если по факту преступления возбуждается дело в полиции, то вы имеете право на компенсацию как жертва преступления. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного процесса.

НЕ БОЙТЕСЬ ИСКАТЬ ПОМОЩИ

Подумайте о поиске психологической помощи. Сексуализированное насилие приводит к серьезным последствиям для психики, с которыми очень трудно справиться самому.

Если вы не готовы встретиться со специалистами лично, можете воспользоваться телефоном поддержки пострадавших или чатом: тел. 116006, www.cietusajiem.lv.

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