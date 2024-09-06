Должностные лица 3-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции для начала уголовного преследования передали уголовный процесс о сексуализированном насилии и совершении развратных действий в отношении пяти несовершеннолетних лиц в период с 2006 года по 2023 год. Для подозреваемого мужчины избрана мера пресечения - заключение под стражу.
Мужчина 17 лет насиловал несовершеннолетних детей знакомого. Их отец тоже - одного из детей
Госполиция начала уголовный процесс 22 января этого года на основании предоставленной Сиротским судом информации о том, что с двумя детьми 2011 года рождения знакомый их отца, возможно, совершал сексуализированные действия.
На начальном этапе расследования уголовного дела выяснилось, что в 2022 году этот знакомый совершал действия сексуального характера в отношении одного из вышеуказанных детей 2011 года рождения. В продолжение расследования выяснилось, что подозреваемый ранее совершал сексуализированные действия и в отношении отца указанных детей, за что подозреваемый уже отбывал наказание.
В ходе расследования были установлены личности еще четырех лиц, которые стали жертвами действий подозреваемого 1972 года рождения в период с 2006 года по 2017 год. Выяснилось, что в указанный период подозреваемый, пользуясь своим авторитетом, доверием потерпевших и беспомощным состоянием, совершал длительное и систематическое сексуализированное насилие над тремя несовершеннолетними сыновьями жены своего знакомого и одним не связанным с семьей несовершеннолетним мальчиком.
31 января за совершение указанного преступления был задержан мужчина 1972 года рождения, к которому применена мера пресечения - заключение под стражу.
Также в ходе расследования установлено, что и сам отец детей, 1982 года рождения, в период с 2019 года по 2023 год совершал действия сексуализированного характера в отношении одного из своих вышеуказанных детей 2011 года рождения. Расследование по данному факту ведется в рамках отдельного уголовного производства.
С учетом тяжести указанных преступлений лицу, если оно будет признано виновным, может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы на срок до двадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
Где искать помощь?
Информацию и поддержку можно искать:
Pusaudzucentrs.lv
Телефон поддержки: +371 25 737 363
Центр Marta
Адрес: улица Матиса, 49A-11, Рига
Телефон: 67 378 539
E-mail: centrs@marta.lv
Филиал центра Marta
Адрес: проспект Курземес, 11, Лиепая
Телефон: 29 195 442
E-mail: centrs@martaliepaja.lv
Кризисный центр Skalbes
Адрес: улица Тербатас, 69, Рига
Телефон: 24 551 700
Круглосуточный кризисный телефон: 116 123
E-mail: skalbes@skalbes.lv
Cietusajiem.lv
Телефон поддержки для пострадавших от преступлений: 116 006
Центр безопасного детства Dardedze
Адрес: улица Циецерес, 3a, Рига
Телефон: 67 600 685
WhatsApp: 29 556 680
E-mail: info@centrsdardedze.lv
Телефон доверия детей и молодежи VBTAI
116111
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО НАСИЛИЯ?
Стыд, вспышки памяти, тревога, чувство "грязи" и вины - это нормальные ощущения в этой ситуации. Уменьшить такое состояние можно с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).
ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ И К ВРАЧУ
Как можно скорее необходимо обратиться в полицию и/или к врачу. Попросите, чтобы как можно подробнее были задокументированы последствия, вызванные насилием. Результаты осмотра имеют юридическую силу, и судебно-медицинский эксперт может использовать их для проведения экспертизы.
ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ МОЖНО И ПОЗЖЕ
Если вы пока не готовы обратиться в полицию, это можно сделать и позже. В зависимости от тяжести деяния установлен срок давности - срок, в течение которого после совершения насилия лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.
Срок давности деяния сексуализированного характера может составлять от 5 до 20 лет или даже более. Если по факту преступления возбуждается дело в полиции, то вы имеете право на компенсацию как жертва преступления. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного процесса.
НЕ БОЙТЕСЬ ИСКАТЬ ПОМОЩИ
Подумайте о поиске психологической помощи. Сексуализированное насилие приводит к серьезным последствиям для психики, с которыми очень трудно справиться самому.
Если вы не готовы встретиться со специалистами лично, можете воспользоваться телефоном поддержки пострадавших или чатом: тел. 116006, www.cietusajiem.lv.
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