Мужчина 17 лет насиловал несовершеннолетних детей знакомого. Их отец тоже - одного из детей

С учетом тяжести указанных преступлений лицу, если оно будет признано виновным, может быть назначено пожизненное заключение или лишение свободы на срок до двадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ ОТ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО НАСИЛИЯ?

Стыд, вспышки памяти, тревога, чувство "грязи" и вины - это нормальные ощущения в этой ситуации. Уменьшить такое состояние можно с помощью специалистов (психолога, психотерапевта, психиатра).

ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ И К ВРАЧУ

Как можно скорее необходимо обратиться в полицию и/или к врачу. Попросите, чтобы как можно подробнее были задокументированы последствия, вызванные насилием. Результаты осмотра имеют юридическую силу, и судебно-медицинский эксперт может использовать их для проведения экспертизы.

ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ МОЖНО И ПОЗЖЕ

Если вы пока не готовы обратиться в полицию, это можно сделать и позже. В зависимости от тяжести деяния установлен срок давности - срок, в течение которого после совершения насилия лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

Срок давности деяния сексуализированного характера может составлять от 5 до 20 лет или даже более. Если по факту преступления возбуждается дело в полиции, то вы имеете право на компенсацию как жертва преступления. Государственная компенсация выплачивается независимо от исхода судебного процесса.

НЕ БОЙТЕСЬ ИСКАТЬ ПОМОЩИ

Подумайте о поиске психологической помощи. Сексуализированное насилие приводит к серьезным последствиям для психики, с которыми очень трудно справиться самому.

Если вы не готовы встретиться со специалистами лично, можете воспользоваться телефоном поддержки пострадавших или чатом: тел. 116006, www.cietusajiem.lv.