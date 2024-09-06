Снова заболел... Рекомендации по поддержке иммунитета детей во время учебы

"Также детей следует приучать регулярно пить воду, потому что, пока это не вошло в привычку, дети склонны об этом забывать. Если ребенок не будет потреблять достаточное количество жидкости, слизистая станет более сухой и вирусы смогут лучше прилипать к ней", – поясняет А. Микилпа-Микгелба.

Особенно важно для детей школьного возраста - наладить стабильный режим сна, поскольку регулярное недосыпание существенно снижает защитную силу иммунитета. В праздничные дни детям также не следует позволять спать слишком долго, так как это нарушает режим сна. Также важна двигательная активность на свежем воздухе. Если рабочие дни в основном проводятся в помещении, на выходные следует планировать более длительные прогулки или занятия спортом на свежем воздухе.

Иммунитет стабилизируется в школьном возрасте

Чем младше ребенок, тем выше вероятность возникновения различных заболеваний, ведь иммунная система малыша еще развивается. Как говорит педиатр, в возрасте от двух до четырех лет ребенок может болеть восемь-десять раз в год, особенно если он посещает детский сад. Хотя родителям может показаться, что ребенок постоянно болеет, тем не менее это - нормальная реакция иммунной системы, если только заболевания не протекают в тяжелой форме. Некоторые дети больше страдают от насморка, другие – от кашля, но обычно такие недуги проходят примерно за неделю и не требуют серьезных медикаментов для их лечения.